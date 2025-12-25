Việt Nam thua ngược Thái Lan ở giải futsal U19

Tuyển futsal U19 Thái Lan giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước U19 Việt Nam, qua đó toàn thắng và chiếm ngôi đầu bảng A để giành vé vào bán kết giải futsal U19 vô địch Đông Nam Á.

U19 Việt Nam thua ngược đáng tiếc trước Thái Lan.

Trận đấu diễn ra tối 25/12 tại nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan) thuộc lượt trận thứ hai bảng A. Trước giờ bóng lăn, cả hai đội đều có khởi đầu ấn tượng khi lần lượt thắng đậm Brunei, khiến cuộc đối đầu này mang ý nghĩa quyết định ngôi nhất bảng.

U19 Thái Lan nhập cuộc đầy tự tin nhưng sớm phải trả giá cho sai lầm ở phút thứ 2. Từ một tình huống mất bóng ở khu vực giữa sân, Đỗ Văn Thành nhanh chân cướp bóng và dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số 1-0 cho "Những chiến binh sao vàng".

Sau bàn thua, đội chủ nhà đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 6, Thanakrit Uansri có cơ hội rõ rệt sau pha phối hợp nhanh, nhưng cú dứt điểm không thắng được thủ môn Trương Văn Khánh. Hiệp một khép lại với lợi thế tạm nghiêng về U19 Việt Nam.

Bước sang hiệp hai, Thái Lan thể hiện bản lĩnh của ứng viên vô địch. Phút 22, thủ môn Watcharin Kerdngern dâng cao tham gia tấn công, phối hợp với Pakphum Thiamti trước khi Sattawat Sritong dứt điểm chuẩn xác gỡ hòa 1-1.

Chỉ một phút sau, thế trận hoàn toàn đổi chiều. Thanakrit Uansri cướp được bóng ở giữa sân rồi tiếp tục chuyền cho Watcharin Kerdngern, trước khi thủ môn này tung cú sút chân phải đầy quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-1 cho U19 Thái Lan.

Những phút còn lại, hai đội tạo ra không ít cơ hội ăn bàn nhưng không bên nào tận dụng thành công. Chung cuộc, U19 Thái Lan giành chiến thắng 2-1, khép lại vòng bảng với 6 điểm tuyệt đối, chính thức đoạt ngôi nhất bảng A.

Với kết quả này, Thái Lan sẽ đối đầu Malaysia ở bán kết, trong khi U19 Việt Nam xếp nhì bảng với 3 điểm và chạm trán Indonesia.