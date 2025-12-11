Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bóng đá Campuchia lại rút khỏi giải khu vực

  • Thứ năm, 11/12/2025 10:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 11/12, Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC) xác nhận rút lui khỏi giải U19 Futsal Đông Nam Á 2025 do căng thẳng đang leo thang ở khu vực biên giới với Thái Lan.

Futsal Campuchia rút lui khỏi giải U19.

Quyết định được đưa ra chỉ vài tuần trước khi giải khởi tranh, tạo ra sự xáo trộn lớn trong công tác tổ chức cũng như cục diện cạnh tranh của sân chơi trẻ trong khu vực.

Giải đấu diễn ra tại Thái Lan từ ngày 23 đến 29/12, được xem là nơi các đội futsal trẻ Đông Nam Á cọ xát và chuẩn bị cho nhiệm vụ quốc tế trong năm tới. Việc Campuchia bất ngờ rút lui khiến số đội tham dự giảm còn 6, buộc ban tổ chức phải điều chỉnh lại thể thức phân nhóm.

Bảng A còn lại chủ nhà Thái Lan, Việt Nam và Brunei. Bảng B quy tụ Indonesia, Myanmar và Malaysia. Dù số lượng đội giảm, các cuộc đối đầu vẫn hứa hẹn căng thẳng khi những nền futsal mạnh như Thái Lan, Việt Nam và Indonesia được đánh giá cao trong cuộc đua vô địch.

Hiện tại, Campuchia gần như đóng băng mọi hoạt động thể thao. Hồi cuối tháng 11, Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC) đưa ra quyết định rút lui khỏi 9 môn thể thao, trong đó có bóng đá nam. Khi đó, Campuchia chỉ còn tham dự 12 môn thi đấu.

Đến sáng 10/12, Campuchia rút lui khỏi toàn bộ 12 môn đăng ký thi đấu tại SEA Games 33. Phía Phnom Penh lo ngại nguy cơ mất an toàn cho vận động viên ở kỳ đại hội diễn ra trên đất Thái Lan. Trước đó ở lễ khai mạc SEA Games 33, có 30 VĐV Campuchia tham dự diễu hành.

Minh Nghi

