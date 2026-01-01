Báo Malaysia chọn trận thắng Việt Nam 4-0 là khoảnh khắc của năm

Truyền thông Malaysia tạo làn sóng tranh cãi khi gọi chiến thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam là "khoảnh khắc đáng nhớ nhất năm 2025".

Chiến thắng của Malaysia bị phủ bóng đen bởi bê bối nhập tịch.

Lựa chọn này được trang thể thao SNE Sports công bố, với hình ảnh trung tâm là trận đấu giữa Malaysia và tuyển Việt Nam diễn ra ngày 10/6/2025 thuộc vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra trên sân Bukit Jalil.

Theo SNE Sports, "Harimau Malaya" có màn trình diễn ấn tượng nhất trong năm 2025 để mở ra cơ hội lớn giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia. Trang này nhấn mạnh xét thuần túy về chuyên môn, đó là trận hay nhất của Malaysia trong năm, bất chấp kết quả vẫn đang chờ phán quyết cuối cùng từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Tuy nhiên, cách tôn vinh này lập tức thổi bùng tranh cãi dữ dội. Trận thắng 4-0 trước Việt Nam gắn liền với bê bối nghiêm trọng liên quan tới việc Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ thi đấu. Vụ việc dẫn tới án phạt nặng từ FIFA, gồm lệnh cấm thi đấu 12 tháng với 7 cầu thủ và hình phạt tài chính dành cho Liên đoàn bóng đá Malaysia.

Dưới bài đăng của SNE Sports, hàng loạt bình luận phản đối xuất hiện từ người hâm mộ Đông Nam Á. Nhiều ý kiến cho rằng nếu CAS ra phán quyết bất lợi, Malaysia hoàn toàn có thể bị xử thua 0-3, và khi đó khoảnh khắc đẹp nhất năm sẽ trở thành hình ảnh đầy mỉa mai.

Với phần đông người hâm mộ khu vực, đây chưa thể được xem là khoảnh khắc trọn vẹn, ít nhất cho tới khi câu chuyện pháp lý chính thức khép lại.