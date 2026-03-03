Rodrygo bỏ lỡ World Cup 2026

Cú sốc lớn với Real Madrid và tuyển Brazil khi Rodrygo sẽ vắng mặt tại World Cup 2026 vì chấn thương dây chằng chéo trước (ACL).

Rodrygo chấn thương nặng, cần ít nhất 6 tháng để hồi phục.

Ngôi sao 25 tuổi dính chấn thương trong thất bại 0-1 của Real Madrid trước Getafe hôm 3/3. Anh vào sân từ ghế dự bị ở phút 55, thay cho tài năng trẻ Thiago Pitarch, và thi đấu trọn vẹn 35 phút cuối trận. Thời điểm đó, không có dấu hiệu rõ ràng cho thấy Rodrygo gặp vấn đề nghiêm trọng. Thậm chí, anh còn là điểm sáng trong nỗ lực tìm bàn gỡ của đội chủ sân Bernabeu.

Tuy nhiên, The Athletic xác nhận tình huống va chạm ở phút 66 với Adrian Liso khiến chân trụ của Rodrygo mắc lại trên mặt cỏ. Dù tiếp tục thi đấu sau đó, cơn đau gia tăng rõ rệt vào sáng hôm sau. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy cầu thủ người Brazil bị rách dây chằng chéo trước, chấn thương thường đòi hỏi phẫu thuật và thời gian hồi phục tối thiểu 6 tháng.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Rodrygo không chỉ lỡ phần còn lại của mùa giải 2025/26 mà còn gần như chắc chắn vắng mặt tại World Cup 2026 tổ chức ở Mỹ, Mexico và Canada. Đây sẽ là tổn thất lớn cho tuyển Brazil khi họ dự kiến đá trận mở màn gặp Morocco ngày 13/6.

Với Real Madrid, chấn thương của Rodrygo đến vào thời điểm then chốt. Đội bóng Hoàng gia còn 12 vòng đấu để bám đuổi Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga, đồng thời chuẩn bị bước vào vòng 1/8 Champions League gặp Man City. Việcthiếu vắng một mũi tấn công tốc độ và đột biến như Rodrygo chắc chắn ảnh hưởng lớn đến tham vọng của họ.

Đây cũng là chấn thương nghiêm trọng đầu tiên trong sự nghiệp đỉnh cao của tiền đạo sinh năm 2001. Một bước lùi đáng tiếc đúng vào giai đoạn anh đạt độ chín cả về phong độ lẫn vai trò chiến thuật.

Bàn thắng điên rồ ở phút 90+8 tại Champions League Rạng sáng 29/1, thủ môn Anatoliy Trubin khiến tất cả ngỡ ngàng khi ghi bàn ở phút 90+8 giúp Benfica hạ Real Madrid 4-2 thuộc lượt cuối vòng phân hạng Champions League 2025/26.