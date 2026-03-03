Chelsea ra giá kỷ lục cho Rodrygo

Real Madrid được cho là nhận được lời đề nghị chính thức trị giá 70 triệu euro dành cho Rodrygo từ Chelsea.

Rodrygo được Chelsea để mắt.

Theo Fichajes, đề xuất bao gồm 60 triệu euro trả trước cùng 10 triệu euro phụ phí, qua đó biến tiền đạo sinh năm 2001 thành cầu thủ Brazil đắt giá nhất lịch sử sân Stamford Bridge.

Chân sút 25 tuổi từng được xem là nhân tố quan trọng trong kế hoạch dài hạn của "Los Blancos". Tuy nhiên, phong độ thiếu ổn định gần đây cùng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên hàng công khiến vai trò của anh ở những trận cầu lớn không còn nổi bật như trước. Một số nguồn tin thân cận cho biết tiền đạo này đang trải qua giai đoạn mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.

Về phía Chelsea, HLV Liam Rosenior coi Rodrygo là mục tiêu ưu tiên. Đội bóng Anh tin rằng với kinh nghiệm chinh chiến tại Champions League và khả năng tạo đột biến, anh có thể trở thành trung tâm trong hệ thống tấn công mới. Họ sẵn sàng trao cho anh vị trí chiến thuật quan trọng cùng thời gian thi đấu thường xuyên.

Đối với Real Madrid, đây không phải thương vụ bắt buộc, mà là bài toán chiến lược. 70 triệu euro sẽ giúp CLB tái đầu tư và cân bằng quỹ lương, nhưng đồng thời cũng đồng nghĩa chia tay một tài năng từng nhiều lần tỏa sáng ở những thời khắc quyết định.

Quyết định cuối cùng nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào mong muốn của chính Rodrygo, trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng mùa hè còn rất nhiều biến động phía trước.

Khoảnh khắc ăn mừng bùng nổ của Mourinho Rạng sáng 29/1, Jose Mourinho ôm lấy cậu bé nhặt bóng ăn mừng khi Benfica thắng Real Madrid 4-2 ở phút 90+8 và giành vé vào vòng play-off Champions League.