Cú sốc tài chính nếu Tottenham rớt hạng

Tottenham thiệt hại nặng về mặt tài chính nếu rớt hạng ở mùa giải này.

Tottenham thiệt hại trăm triệu bảng nếu rớt hạng. Ảnh: Reuters.

Sau thất bại 1-2 trước Fulham trên sân Craven Cottage hôm 1/3, Tottenham đối diện viễn cảnh đầy bất ổn ở giai đoạn cuối Premier League 2025/26. Đoàn quân của HLV Igor Tudor hiện chỉ còn hơn nhóm xuống hạng vài điểm.

Khoảng cách giữa Spurs với West Ham, đội đứng thứ 18, chỉ là 4 điểm. Trong khi đó, Nottingham Forest, đội xếp thứ 17, cũng chỉ kém Tottenham 2 điểm, trong bối cảnh mùa giải còn lại 10 vòng đấu.

Nếu rớt hạng vào cuối mùa này, Tottenham sẽ phải hứng chịu cú sốc tài chính. Trong trường hợp phải xuống chơi tại Championship, đội bóng Bắc London có thể mất khoảng 260 triệu bảng doanh thu mỗi năm. Đây sẽ là đòn giáng mạnh vào tham vọng và kế hoạch tái thiết của CLB.

Đáng chú ý, thu nhập của các cầu thủ cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. The Athletic tiết lộ rằng nhiều ngôi sao Spurs có điều khoản trong hợp đồng cho phép CLB cắt giảm tới 50% tiền lương nếu đội bóng xuống hạng. Thỏa thuận này được cài vào hợp đồng từ trước khi chủ tịch Daniel Levy rời cương vị điều hành hồi tháng 9 năm ngoái.

Tottenham chơi kém ở giải quốc nội. Ảnh: Reuters.

Theo số liệu từ Capology, tân binh mùa hè Xavi Simons đang là cầu thủ nhận lương cao nhất đội với 195.000 bảng/tuần (tương đương hơn 10 triệu bảng/năm). Nếu bị giảm một nửa, tiền vệ người Hà Lan sẽ chỉ còn nhận khoảng 97.500 bảng/tuần. Khi đó, khả năng anh tiếp tục gắn bó với CLB là dấu hỏi lớn.

Ngoài ra, nhóm ngôi sao Spurs cũng có mức thu nhập khá cao so với mặt bằng chung tại Premier League. James Maddison nhận 170.000 bảng/tuần, Conor Gallagher hưởng 160.000 bảng/tuần, trong khi Randal Kolo Muani và Mohamed Kudus cùng ở mức 150.000 bảng/tuần. Việc cắt giảm lương sẽ giáng một đòn mạnh vào nhóm ngôi sao này.

Tổng quỹ lương của Spurs ước tính vào khoảng 2,6 triệu bảng mỗi tuần, tương đương 136,8 triệu bảng mỗi năm (chưa bao gồm thưởng). Spurs hiện sở hữu quỹ lương cao thứ 7 tại Premier League, chỉ xếp sau Aston Villa, Chelsea, MU, Liverpool, Arsenal và Man City.

Trong bối cảnh áp lực bủa vây, Tottenham sẽ trở lại sân nhà tiếp đón Crystal Palace ngày 5/3.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights Fulham 2-1 Tottenham Đêm 1/3, Tottenham thua 1-2 trước Fulham thuộc vòng 28 Premier League.