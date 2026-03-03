Có lẽ MU không cần tìm HLV nữa

Từ chỗ chỉ là giải pháp tình thế, Michael Carrick tự biến bản thân thành ứng viên sáng giá nhất cho ghế HLV trưởng Manchester United.

MU lột xác hoàn toàn dưới thời Carrick.

Hồi tháng 1, Roy Keane tuyên bố Michael Carrick không xứng đáng được bổ nhiệm chính thức, kể cả trong trường hợp thắng toàn bộ các trận còn lại của mùa giải. Thế nhưng, diễn biến hiện tại cho thấy viễn cảnh từng bị coi là xa vời ấy đang dần trở thành sự thật.

Người kế thừa chiếc áo số 16 huyền thoại của chính Keane tại Old Trafford giúp MU thi đấu thăng hoa với 6 chiến thắng trong 7 trận gần nhất. Tính cả quãng thời gian tạm quyền năm 2021 sau khi Ole Gunnar Solskjaer rời ghế, Carrick sở hữu thành tích khởi đầu 9 trận tốt bậc nhất lịch sử Premier League, ngang với Ange Postecoglou.

Hiệu ứng tức thì

Dĩ nhiên, bài học "thăng hoa rồi sa sút" từ chính Postecoglou tại Tottenham Hotspur, hay Solskjaer thắng 14/19 trận đầu nhưng không duy trì được sự ổn định dài hạn, khiến ban lãnh đạo MU phải cân nhắc thận trọng. Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, Carrick ghi điểm mạnh mẽ trong khi các ứng viên khác dần mờ nhạt.

Hãy thử hình dung nếu MU bổ nhiệm một tên tuổi như Xavi Hernandez, Roberto De Zerbi, Xabi Alonso hay Zinedine Zidane và họ thắng 6/7 trận đầu, đánh bại các đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch, thậm chí lội ngược dòng ngoạn mục. Khi đó, hẳn sẽ chẳng ai hoài nghi về tương lai của họ. Vậy tại sao Carrick vẫn bị đặt dấu hỏi?

Carrick giúp MU bất bại sau 7 trận cầm quân kể từ khi thay Amorim.

Dưới thời Amorim, MU liên tục hụt hơi trong cuộc đua top 4 dù lịch thi đấu thuận lợi. Carrick xuất hiện và lập tức đưa đội bóng từ vị trí thứ 6 để vượt qua Chelsea, Liverpool và Aston Villa, tạo khoảng cách 6 điểm với nhóm bám đuổi. Một vị trí trong top 5 đủ để MU dự Champions League và giờ tấm vé gần như nằm trong tầm tay.

Cựu đội trưởng MU Gary Neville từng cho rằng CLB "phải tìm HLV khác ngay lập tức". Thế nhưng, Neville cũng thừa nhận bị thuyết phục với Carrick sau trận MU thắng ngược Crystal Palace 2-1 hôm 1/3. Rõ ràng Carrick đang nắm lợi thế lớn cho chiếc ghế chính thức.

Tất nhiên, không phải mọi chiến thắng đều thuyết phục tuyệt đối. MU từng bị Fulham tạo ra nhiều cơ hội, phải nhờ bàn phút bù giờ của Benjamin Sesko để giành trọn 3 điểm. Trước Tottenham, thế trận chỉ thật sự dễ thở sau khi Cristian Romero bị truất quyền thi đấu. Những trận gặp West Ham hay Everton, MU cũng không quá áp đảo.

Song cần đặt trong bối cảnh đây là mùa giải Premier League khốc liệt nhất trong nhiều năm, khoảng cách điểm số giữa nhóm đầu và cuối bảng cực kỳ sít sao. Không dự cúp châu Âu hay cúp quốc nội giúp MU có lợi thế về thể lực, nhưng Carrick biết cách xoay chuyển cục diện. Đó là điều Amorim không làm được.

Đúng kiểu HLV mà MU đang tìm kiếm

Carrick linh hoạt về chiến thuật, trao vai trò số 10 cho Bruno Fernandes, tái sử dụng Kobbie Mainoo, thử nghiệm Patrick Dorgu ở cánh trái và đặt niềm tin đúng lúc vào Sesko, bản hợp đồng 74 triệu bảng từng bị hoài nghi. Cách ông dìu dắt tiền đạo trẻ này được Owen Hargreaves ca ngợi là "giải pháp lý tưởng cho một cầu thủ trẻ đắt giá".

Trong phòng thay đồ, Carrick được đánh giá cao nhờ phong cách huấn luyện quyết liệt nhưng không áp đặt. Không màu mè, không cái tôi lớn, Carrick chọn cách để cầu thủ tự do phát huy trong khuôn khổ chiến thuật rõ ràng. Điều này khác hẳn áp lực nặng nề cuối triều đại Amorim.

MU xây chắc vị trí trong top 4 dưới thời Carrick.

Quan trọng hơn, các ứng viên tiềm năng cho ghế nóng dần rút lui. Thomas Tuchel và Julian Nagelsmann cam kết với đội tuyển quốc gia, Luis Enrique nhiều khả năng ở lại Paris, còn những cái tên như Thomas Frank hay Oliver Glasner không còn tạo được sức hút mạnh mẽ. Andoni Iraola vẫn tiềm năng, nhưng chưa được kiểm chứng ở đẳng cấp cao nhất.

Carrick có thể chưa dày dạn kinh nghiệm cầm quân, song ông hiểu MU từ trong máu bởi từng chinh chiến hơn một thập kỷ tại đây và làm trợ lý dưới thời Jose Mourinho lẫn Solskjaer. Kết quả hiện tại là minh chứng rõ ràng nhất.

Ba trận sắp tới gặp Newcastle United, Aston Villa và Bournemouth sẽ là bài kiểm tra thật sự. Nếu tiếp tục thắng, sức ép lên thượng tầng MU trước khi đưa ra quyết định cuối mùa sẽ cực lớn.

MU từng khẳng định sẽ tiến hành tìm kiếm toàn diện cho vị trí HLV trưởng. Nhưng vào lúc này, ứng viên sáng giá nhất không ở đâu xa. Ông đang đứng ngay bên đường biên, và chiến thắng vẫn nối tiếp chiến thắng cho MU.

Highlights MU 2-1 Crystal Palace Đêm 1/3, MU xuất sắc ngược dòng thắng Crystal Palace 2-1 thuộc vòng 28 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD