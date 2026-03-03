Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Coutinho gây chú ý tại La Liga

  • Thứ ba, 3/3/2026 06:23 (GMT+7)
  • 06:23 3/3/2026

Philippe Coutinho một lần nữa đứng trước ngã rẽ lớn của sự nghiệp khi được hàng loạt đội bóng Tây Ban Nha để mắt.

Coutinho đang thất nghiệp.

Ở tuổi 33, tiền vệ người Brazil hiện tự do sau khi rời Vasco da Gama và đang cân nhắc những lời đề nghị mới với hy vọng tìm lại ánh hào quang từng đưa anh lên đỉnh cao bóng đá châu Âu. Từng được Barcelona chiêu mộ với mức phí lên tới 135 triệu euro, Coutinho giờ chỉ tìm kiếm một cơ hội cuối cùng để chứng minh giá trị.

Những người thân cận cho biết cựu tuyển thủ Brazil vẫn cảm thấy sung mãn về thể lực và tin rằng anh có thể tạo ra khác biệt nếu được trao cơ hội thi đấu ổn định.

Theo Fichajes, 3 đội bóng La Liga gồm Girona, Rayo Vallecano và Elche đang theo sát tình hình. Girona đánh giá cao kinh nghiệm cùng khả năng hoạt động giữa các tuyến của Coutinho, tin rằng anh có thể đóng góp những đường chuyền quyết định và vai trò thủ lĩnh trong phòng thay đồ.

Rayo Vallecano thận trọng hơn khi cân nhắc yếu tố tài chính, bởi thương vụ này có thể tạo hiệu ứng truyền thông lớn nhưng phụ thuộc nhiều vào mức lương mà cầu thủ sẵn sàng giảm. Trong khi đó, Elche nhìn nhận đây là khoản đầu tư chuyên môn nhằm củng cố tham vọng ổn định lâu dài.

Ngoài Tây Ban Nha, CSKA Moscow cũng bày tỏ sự quan tâm, song Coutinho ưu tiên ở lại một giải đấu hàng đầu. Với anh, đây không còn là câu chuyện về tiền bạc hay hợp đồng dài hạn, mà là cơ hội cuối để tìm lại cảm giác từng là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất châu Âu.

Duy Anh

  • Philippe Coutinho

    Philippe Coutinho

    Philippe Coutinho Correia là tuyển thủ người Brazil. Anh khoác áo các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như Inter Milan, Liverpool và hiện là ngôi sao Barca với mức phí 160 triệu euro. Anh đã ghi 54 bàn sau 202 trận ở Premier League trong màu áo Liverpool. Coutinho được cổ động viên và đồng đội bầu chọn là cầu thủ Liverpool hay nhất trong 2 mùa giải liên tiếp 2014/15 và 2015/16.

    Bạn có biết: Ngày 6/1/2018, Coutinho trở thành cầu thủ đắt nhất ở La Liga sau khi đến Barca với giá 160 triệu euro.

    • Ngày sinh: 12/6/1992
    • Chiều cao: 1.71 m
    • Quê quán: Rio de Janeiro, Brazil

Đọc tiếp

