Real Madrid thua sốc

  • Thứ ba, 3/3/2026 05:10 (GMT+7)
Rạng sáng 3/3, Real thua Getafe 0-1 ngay trên sân nhà ở vòng 26 La Liga.

Vinicius không thể tạo khác biệt cho Real Madrid.

Lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ, Real Madrid mới lại nhận thất bại trên sân nhà trước Getafe. Trước đó, "Los Blancos" đã có chuỗi 16 trận thắng liên tiếp tại Bernabeu khi tiếp đón đối thủ cùng thành phố.

Trận thua bạc nhược thứ 2 liên tiếp như gáo nước lạnh dội thẳng vào tham vọng lật đổ Barcelona của Real mùa này, khi khoảng cách giữa 2 CLB đã bị nới lên thành 4 điểm. Ngay cả CĐV nhà cũng không còn kiên nhẫn với thầy trò HLV Alvaro Arbeloa. Nhiều người đã bỏ về khi trận đấu còn hơn 10 phút.

Trong ngày Kylian Mbappe vắng mặt vì chấn thương, Real cầm bóng 78%, tung 18 cú sút trong 90 phút nhưng không một lần làm tung mành lưới Getafe. Thậm chí, ngay cả khi khung thành đối phương đã không còn thủ môn, Dani Carvajal cũng không thể ghi bàn.

Ở chiều ngược lại, Getafe chỉ cần 2 cú sút trúng đích để thu về bàn thắng chấm dứt chuỗi 18 năm toàn thua trên sân nhà của đội bóng Hoàng gia. Tiền đạo Martin Satriano được chọn trở thành người hùng của đội bóng ngoại ô Madrid.

Những phút cuối, người hâm mộ Real ngán ngẩm khi chứng kiến dàn cầu thủ áo trắng liên tục chuyền hỏng. Phút 90+5, Franco Mastantuono khép lại ngày thi đấu thảm họa của chủ nhà bằng tấm thẻ đỏ vì lỗi phản ứng với trọng tài.

