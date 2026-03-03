MU có sẵn phương án thay Luke Shaw

MU có thể sẽ phải xoay tua nhân sự ở vị trí hậu vệ trái sau khi Luke Shaw dính chấn thương trong chiến thắng trước 2-1 Crystal Palace thuộc vòng 28 Premier League hôm 1/3.

Chấn thương của Shaw mở ra cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

Hậu vệ 30 tuổi đá chính toàn bộ 28 trận Premier League mùa này, nhưng buộc rời sân sớm cuối tuần qua. Mức độ nghiêm trọng của chấn thương chưa được công bố. HLV Michael Carrick lập tức sử dụng Noussair Mazraoui trám vào cánh trái. Tuy nhiên, đây chỉ là phương án tình thế khi cầu thủ người Morocco vốn là hậu vệ phải.

Tyrell Malacia gần như không còn nằm trong kế hoạch, còn Patrick Dorgu vẫn đang điều trị chấn thương. Điều này khiến MU thiếu lựa chọn tự nhiên ở hành lang trái. Giữa bối cảnh ấy, Godwill Kukonki nổi lên như một giải pháp tiềm năng. Tài năng 18 tuổi từng được đánh giá "vượt tầm lứa U18" sau màn trình diễn ấn tượng trước Man City hồi tháng trước.

Dù sở trường là trung vệ và sở hữu chiều cao 1m96, Kukonki đang được HLV đội trẻ Darren Fletcher thử nghiệm ở vị trí hậu vệ trái nhờ khả năng xử lý bóng ngày càng tiến bộ.

Kukonki từng được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu đội một trước trận gặp Crystal Palace, nhưng không có mặt trên ghế dự bị. Mùa này, anh mới có một lần xuất hiện trong danh sách đội một, đó là ở trận cuối cùng của Ruben Amorim trên cương vị HLV.

Ở cấp độ trẻ, Kukonki có 37 trận cho U18 (2 bàn, 3 kiến tạo), 1 trận cho U21 (1 kiến tạo) và 17 lần ra sân tại Youth League. Những con số đó cho thấy anh đang được trao cơ hội phát triển đều đặn.

Nếu Shaw phải nghỉ dài ngày, việc đôn Kukonki lên đội một có thể là bước đi hợp lý. Đây không chỉ là giải pháp tình thế, mà còn là cơ hội để MU kiểm chứng chất lượng nguồn lực từ học viện.

Highlights MU 2-1 Crystal Palace Đêm 1/3, MU xuất sắc ngược dòng thắng Crystal Palace 2-1 thuộc vòng 28 Premier League.

