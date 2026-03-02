Cầu thủ MU bị tố chống đối Amorim

Trợ lý Adelio Candido thẳng thắn cho rằng các cầu thủ MU không thực hiện đúng ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện, khiến triều đại Ruben Amorim ở Old Trafford sụp đổ nhanh chóng.

MU thay đổi chóng vánh sau khi Carrick lên thay Amorim.

Trả lời phỏng vấn tờ A Bola (Bồ Đào Nha), Adelio Candido thừa nhận: "Điều khiến tôi thất vọng nhất là cảm giác các ý tưởng chuyên môn của chúng tôi không được triển khai trọn vẹn trên sân". Theo ông, cách đội bóng vận hành trên sân không đúng với những tính toán chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra.

Dù vậy, ông Candido khẳng định ban huấn luyện của Amorim luôn duy trì tinh thần tích cực và không để áp lực nhấn chìm phòng thay đồ. Ông cũng dành lời cảm ơn người hâm mộ vì sự ủng hộ dành cho dự án dài hạn mà họ theo đuổi.

Phát biểu này lập tức gây tranh cãi khi ngầm đặt dấu hỏi về thái độ và khả năng thích ứng của dàn sao "Quỷ đỏ", đặc biệt trong bối cảnh Amorim kiên định với sơ đồ 3-4-3 dù kết quả không như mong muốn. Sự bảo thủ ấy từng hứng chịu nhiều chỉ trích khi đội bóng trượt dài trên bảng xếp hạng.

Lập luận từ ê-kíp cũ trở nên nhạy cảm khi hiện tại, MU dưới quyền HLV tạm thời Michael Carrick lột xác mạnh mẽ vẫn với bộ khung nhân sự đó. Họ vươn lên vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh và mở ra cơ hội có vé dự Champions League. Thành công của Carrick đặt ra câu hỏi vấn đề nằm ở cầu thủ hay cách tiếp cận chiến thuật.

Hiện Amorim chưa nhận công việc mới sau khi rời Old Trafford cùng khoản đền bù đáng kể, trong khi MU hồi sinh mạnh mẽ với chuỗi 7 trận bất bại.

Highlights MU 2-1 Crystal Palace Đêm 1/3, MU xuất sắc ngược dòng thắng Crystal Palace 2-1 thuộc vòng 28 Premier League.

