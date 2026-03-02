'Quái thú' Cunha đã xuất hiện ở MU ra sao?

Khi Man Utd quyết định vung ra 80 triệu euro để chiêu mộ Matheus Cunha từ Wolves, một làn sóng hoài nghi đã bao trùm Old Trafford.

Cunha càng chơi, càng ổn định ở Man Utd.

Nhiều người hâm mộ lo ngại đội bóng đang lãng phí tiền bạc cho một thủ lĩnh đến từ câu lạc bộ chuyên đua trụ hạng. Môi trường khốc liệt cùng sự soi mói gắt gao của truyền thông tại Manchester được dự báo sẽ đánh gục một cầu thủ vốn nổi tiếng với tính khí bốc đồng.

Cần nhớ, với quá khứ từng nhận hai án treo giò (2 trận gặp Ipswich, 4 trận gặp Bournemouth) vì hành vi bạo lực mùa trước trong màu áo Wolves, người ta càng có lý do để tin rằng Cunha khó lòng bám trụ lại một đội bóng có mức độ đào thải khắc nghiệt như MU. Vượt qua khởi đầu đầy trắc trở, tiền đạo người Brazil lột xác ngoạn mục để trở thành nhân tố quan trọng bậc nhất dưới triều đại Michael Carrick.

Những bước chạy đầu tiên đầy giông bão

Mang trên vai áp lực từ mức giá 80 triệu euro, phong độ ban đầu của Cunha lại mang đến nỗi thất vọng tràn trề. Trong khi các đối tác trên hàng công như Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko lần lượt nổ súng để khẳng định giá trị, Cunha lại "làm hại" đội nhà. Anh sút hỏng quả phạt đền quyết định, trực tiếp khiến MU nhận thất bại bẽ bàng và bị loại ngay vòng đầu Carabao Cup trước đối thủ nhược tiểu Grimsby Town.

Vận đen tiếp tục bám riết lấy tiền đạo này khi Cunha dính chấn thương ngay vòng 3 trước Burnley, qua đó phải vắng mặt trong trận đại chiến với Man City ở vòng 4. Phải chờ đến cuối tháng 10, trong trận đấu gặp Brighton, Cunha mới có bàn thắng đầu tiên cho CLB. Thế nhưng, anh lại tiếp tục làm bạn với giường bệnh vào cuối tháng 11.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ đầu tháng 12 khi Cunha hoàn toàn bình phục chấn thương. Thay vì hình ảnh một cầu thủ thi đấu phóng túng và dễ nổi nóng, anh thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc. Tiền đạo này góp mặt liên tục trong 15 trận đấu, trong đó có 13 trận xuất phát từ đầu và 8 trận thi đấu trọn vẹn 90 phút.

Trong chuỗi trận thăng hoa này, Cunha đóng góp 5 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, đồng thời chỉ phải nhận vỏn vẹn 1 thẻ vàng. Sự điềm tĩnh và cống hiến bền bỉ của anh góp phần giúp "Quỷ đỏ" đạt thành tích ấn tượng khi chỉ để thua đúng 1 trận.

Cunha từng là chuyên gia ăn thẻ đỏ, đã chuyển sang chuyên gia câu thẻ đỏ.

Sự lột xác không thể ngăn cản

Sự thăng hoa của Cunha tại Old Trafford trong 15 trận qua cũng có những nốt trầm khi HLV Michael Carrick lên nắm quyền. Ở hai trận ra mắt của Carrick (gặp Man City và Arsenal), Cunha phải làm bạn với băng ghế dự bị và chỉ được vào sân thay Mbeumo ở nửa cuối hiệp 2.

Bằng sự nỗ lực không mệt mỏi và thái độ chuyên nghiệp, anh giành lại suất đá chính trong 5 trận liên tiếp sau đó. Trước trận gặp Crystal Palace, Carrick dành những lời có cánh để ca ngợi vai trò của Cunha, đánh giá sự hy sinh và năng lượng tích cực của anh là nền tảng vững chắc cho những chiến thắng của toàn đội.

Giờ đây, Cunha thực sự hòa nhập và tự tin phô diễn sự tinh quái đặc trưng của bóng đá Nam Mỹ một cách đầy hiệu quả. Thay vì những pha bóng bốc đồng vô bổ, anh biến sự ranh mãnh thành thứ vũ khí sắc bén mang về lợi thế tuyệt đối cho tập thể.

Minh chứng rõ nét nhất cho nhận xét của Carrick về Cunha chính là màn trình diễn của anh trong trận với Crystal Palace trên sân nhà Old Trafford. Khi đội bóng đang bị dẫn trước 1-0 và vấp phải hàng phòng ngự dày đặc, Cunha lên tiếng bằng một pha xử lý cực kỳ thông minh ở phút 54. Anh khéo léo cài người và tiếp tục đẩy bóng hướng thẳng vào khu vực cấm địa, bất chấp việc trung vệ Maxence Lacroix đã có động tác đặt tay lên vai.

Cú ngã tinh tế và đầy quyết tâm ngay sau khi bước qua vạch 16,50 mét của tiền đạo người Brazil buộc trọng tài Chris Kavanagh phải rút thẻ đỏ trực tiếp cho đối thủ và cho MU hưởng phạt đền. Phán quyết mang tính bước ngoặt này giúp Bruno Fernandes gỡ hòa trên chấm 11 mét, tạo tiền đề để Benjamin Sesko ấn định chiến thắng 2-1.

Từ vị thế của một bản hợp đồng bị hoài nghi, Matheus Cunha tự mình đập tan mọi định kiến, vươn lên trở thành nhân tố không thể thay thế trong công cuộc tái thiết "Quỷ đỏ". Từ một ngôi sao rắc rối chuyên ăn thẻ, giờ Cunha hiện hình chất quái để câu thẻ đỏ mang về lợi thế cho đội nhà. Quan trọng hơn, tất cả sự lột xác đó diễn ra đúng lúc "Quỷ đỏ" đang lột xác.