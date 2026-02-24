Cunha thổi bùng tranh cãi

Những phút bù giờ cuối trận đấu giữa MU và Everton tại vòng 27 Premier League thu hút sự chú ý bởi tình huống gây tranh cãi liên quan đến Matheus Cunha.

Khoảnh khắc Cunha ăn mừng trước mặt cầu thủ Everton.

Cuối hiệp hai, khi MU đang nỗ lực phòng ngự trước các đợt tấn công của Everton, Cunha có pha che chắn bóng khôn ngoan trước sự áp sát của James Garner bên phía đội chủ nhà. Sau khi đưa bóng đi hết đường biên ngang để mang về quả phát bóng lên cho MU, tiền đạo người Brazil bất ngờ ăn mừng ngay trước mặt đối thủ. Hành động này lập tức châm ngòi cho phản ứng dữ dội từ các cầu thủ Everton.

Trung vệ James Tarkowski của Everton lao tới định đối đầu với Cunha nhưng đã bị Luke Shaw ngăn lại. Căng thẳng giữa hai đội suýt bùng phát thành một cuộc ẩu đả khi các cầu thủ xô đẩy nhau trong ít phút.

Sau khi làm dịu những cái đầu nóng, trọng tài Darren England không rút thẻ phạt đối với Cunha. Quyết định này khiến nhiều CĐV Everton không hài lòng.

Cunha tích cực hỗ trợ phòng ngự trước Everton. Ảnh: Reuters.

Trên mạng xã hội, các CĐV tranh luận sôi nổi về màn ăn mừng của Cunha. Một bộ phận người hâm mộ bảo vệ tiền đạo người Brazil khi cho rằng anh có quyền ăn mừng phấn khích sau một tình huống phòng ngự thành công. Ngược lại, cũng có nhiều ý kiến chỉ trích Cunha và cho rằng anh nên xin lỗi đối thủ vì hành vi bị xem là khiêu khích.

Ngay sau tình huống trên, HLV Michael Carrick của MU lập tức rút Cunha khỏi sân và tung Ayden Heaven vào thay trong những giây cuối cùng.

Thống kê cho thấy Cunha có 11 lần tham gia hỗ trợ phòng ngự ở trận gặp Everton, con số ấn tượng đối với một tiền đạo. Trong bối cảnh “Quỷ đỏ” phải bảo toàn kết quả mong manh trên sân khách, nỗ lực của Cunha giúp hàng thủ MU giải tỏa phần nào áp lực từ phía Everton.

Tính đến thời điểm này của mùa giải, Cunha mới chỉ nhận một thẻ vàng tại Premier League, trong trận thắng 1-0 trước Newcastle hôm Boxing Day.

Kể từ khi gia nhập MU từ Wolves hồi mùa hè vừa qua, tuyển thủ Brazil đã ghi 6 bàn và có 2 kiến tạo sau 24 lần ra sân tại giải đấu cao nhất nước Anh.

