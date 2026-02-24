Valverde thoát án phạt, UEFA bác đơn khiếu nại của Benfica

UEFA quyết định không xử phạt Federico Valverde sau tình huống vung tay với Dahl, khép lại khiếu nại từ Benfica.

Valverde trong trận gặp Benfica.

UEFA chính thức bác đơn khiếu nại của Benfica liên quan đến hành vi của Federico Valverde ở trận lượt đi vòng play-off Champions League hôm 18/2. Tiền vệ người Uruguay sẽ không phải nhận bất kỳ án phạt nào và tiếp tục thi đấu bình thường tại cúp châu Âu.

Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 82. Khi tỷ số đang là 1-0 và trận đấu căng thẳng sau quãng thời gian tạm dừng vì sự cố liên quan đến Prestianni, Valverde có động tác vung tay trong lúc tranh chấp với Dahl bên đường biên. Hình ảnh quay chậm cho thấy anh giơ nắm tay khi đang di chuyển.

Tuy nhiên, không có va chạm xảy ra. Dahl không bị tác động trực tiếp.

Trên sân, trọng tài Letexier không rút thẻ. VAR cũng không can thiệp. Benfica sau đó gửi đơn lên UEFA, đề nghị cơ quan này mở cuộc điều tra và xem xét khả năng kỷ luật bổ sung.

Dù vậy, UEFA giữ nguyên quan điểm tôn trọng quyết định trên sân. Cơ quan này không mở thủ tục xử lý thêm và khẳng định sẽ không áp dụng án phạt nguội. Nguyên tắc được viện dẫn là những tình huống đã được tổ trọng tài quan sát và xử lý trong trận sẽ không bị xem xét lại, trừ khi có sai sót nghiêm trọng.

Với quyết định này, vụ việc khép lại. Valverde không bị treo giò và vẫn đủ điều kiện thi đấu ở các trận tiếp theo tại Champions League.