Siêu phẩm của Valverde đưa Real Madrid vào chung kết

  • Thứ sáu, 9/1/2026 05:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 9/1, Real Madrid đánh bại Atletico 2-1, qua đó giành vé vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha gặp Barcelona.

Trước giờ bóng lăn, HLV Xabi Alonso tuyên bố Real Madrid sẽ trình diễn bộ mặt tốt nhất, và các học trò của ông lập tức biến lời nói đó thành hành động.

Ngay phút thứ 2, Federico Valverde khiến cả sân vận động bùng nổ với cú sút phạt không tưởng từ cự ly khoảng 35 mét. Bóng đi như tên lửa, găm thẳng vào góc cao khung thành, khiến Jan Oblak hoàn toàn bó tay và mang về bàn mở tỷ số cho "Los Blancos".

Bị dẫn bàn sớm, Atletico Madrid không hề nao núng. Đội bóng của Diego Simeone dần lấy lại thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Thibaut Courtois phải liên tiếp trổ tài với những pha cứu thua xuất sắc, đặc biệt là tình huống cản phá cú đánh đầu cận thành của Alexander Sorloth. Dù vậy, sự vô duyên của các chân sút khiến "Rojiblancos" không thể gỡ hòa trong hiệp một.

Real Madrid anh 1Real Madrid anh 2Real Madrid anh 3Real Madrid anh 4

Trận đấu diễn ra đầy căng thẳng, trái ngược với màn so tài giữa Barcelona và Bilbao.

Sang hiệp hai, Real Madrid tận dụng tốt khoảnh khắc đối thủ dâng cao. Phút 55, Rodrygo nhận đường chuyền của Valverde, vượt qua Robin Le Normand trước khi dứt điểm lạnh lùng nhân đôi cách biệt.

Tuy nhiên, niềm vui của Real chỉ kéo dài ba phút, khi Sorloth bật cao đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2 từ đường kiến tạo của Giuliano Simeone.

Những phút cuối chứng kiến sức ép nghẹt thở từ Atletico, với các cơ hội liên tiếp của Sorloth và cú xe đạp chổng ngược đầy ngẫu hứng của Antoine Griezmann, nhưng hàng thủ Real Madrid cùng sự xuất sắc của Courtois đứng vững.

Chung cuộc, Real Madrid giành chiến thắng 2-1, tiễn Atletico rời giải và hướng tới trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha với Barcelona, nơi họ quyết tâm đòi lại món nợ thất bại 2-5 ở mùa giải trước.

Nội bộ Real rối loạn

Trong những tháng gần đây, sự hoài nghi và căng thẳng xoay quanh đội ngũ y tế của Real Madrid ngày càng tăng.

37:2241 hôm qua

