FIFA khẳng định Iran vẫn được dự World Cup 2026

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết Tổng thống Mỹ, Donald Trump xác nhận đội tuyển Iran vẫn được chào đón tham dự World Cup 2026, bất chấp căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Infantino cho biết đã trực tiếp trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Iran khi hai bên thảo luận công tác chuẩn bị cho World Cup.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino vừa đưa ra thông báo chính thức sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm làm rõ tương lai của đội tuyển Iran tại World Cup 2026 trong bối cảnh khu vực Trung Đông đang chìm trong xung đột.

Những lo ngại xuất hiện sau cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hôm 28/2. Cuộc tấn công này khiến lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng và làm căng thẳng khu vực leo thang nhanh chóng. Từ đó, nhiều ý kiến đặt câu hỏi liệu đội tuyển Iran có còn tham dự World Cup hay không.

Iran giành quyền góp mặt tại World Cup 2026. Theo lịch thi đấu, ba trận vòng bảng của đội tuyển này gặp Bỉ, New Zealand và Ai Cập đều diễn ra trên lãnh thổ Mỹ. Điều này khiến vấn đề chính trị và an ninh trở thành chủ đề được quan tâm.

Tuần trước, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran thừa nhận tâm lý của đội tuyển đang bị ảnh hưởng sau cuộc tấn công. Ông cho rằng trong hoàn cảnh hiện tại, thật khó để người Iran có thể hướng đến World Cup với sự lạc quan.

Tình hình khu vực tiếp tục căng thẳng khi Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nhiều quốc gia trong khu vực như Qatar, UAE, Bahrain, Oman, Cyprus, Kuwait và Saudi Arabia. Xung đột cũng lan sang Lebanon, nơi lực lượng Israel giao tranh với nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn.

Trong bối cảnh đó, ngày 9/3, Mojtaba Khamenei, con trai của Ali Khamenei, được bổ nhiệm làm Lãnh tụ tối cao mới của Iran.

“Tối nay, tôi đã gặp Tổng thống Mỹ Donald J. Trump để bàn về tiến độ chuẩn bị cho FIFA World Cup, giải đấu sẽ khởi tranh sau 93 ngày nữa”, Infantino cho biết.

Người đứng đầu FIFA khẳng định Tổng thống Mỹ nhắc lại rằng đội tuyển Iran vẫn được chào đón tham dự giải đấu.

“Chúng tôi cũng nói về tình hình ở Iran và việc đội tuyển nước này giành quyền dự World Cup 2026. Trong cuộc thảo luận, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng đội tuyển Iran tất nhiên vẫn được chào đón tham dự giải đấu tại Mỹ”, Infantino cho biết.

Chủ tịch FIFA nhấn mạnh World Cup là sự kiện có thể kết nối con người trong bối cảnh thế giới đang chia rẽ.

World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 11/6 và được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.