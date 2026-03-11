Phản ứng của Xuân Son khi được gọi lên tuyển

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son bày tỏ niềm tự hào khi tiếp tục được HLV Kim Sang-sik điền tên vào danh sách sơ bộ của tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days.

Xuân Son hào hứng khi trở lại tuyển Việt Nam.

Tối 10/3, HLV Kim Sang-sik công bố danh sách sơ bộ của tuyển Việt Nam chuẩn bị cho loạt trận FIFA Days sắp tới. Trong danh sách này, tiền đạo Nguyễn Xuân Son tiếp tục được trao cơ hội sau thời gian thi đấu ấn tượng trong màu áo đội tuyển.

Ngay sau khi danh sách được công bố, Xuân Son nhanh chóng chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân. Tiền đạo này viết: “Khoác lên mình màu áo đỏ này luôn là niềm tự hào”. Thông điệp ngắn gọn của Xuân Son lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nhiều cổ động viên để lại lời chúc, đồng thời bày tỏ hy vọng chân sút này sẽ tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn mỗi khi khoác áo đội tuyển quốc gia.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng trong dịp FIFA Days. Đội tuyển sẽ thi đấu giao hữu với Bangladesh trước khi bước vào trận đấu với Malaysia ở lượt trận cuối vòng loại AFC Asian Cup 2027.

Đây được xem là giai đoạn quan trọng trong kế hoạch chuẩn bị của tuyển Việt Nam, khi ban huấn luyện muốn kiểm nghiệm lực lượng và duy trì sự ổn định của đội hình.

Trong thời gian qua, Xuân Son là một trong những cầu thủ tạo dấu ấn rõ nét mỗi khi được trao cơ hội. Tính đến hiện tại, tiền đạo này đã ghi 8 bàn thắng sau 6 lần ra sân trong màu áo tuyển Việt Nam. Hiệu suất ghi bàn ấn tượng giúp anh trở thành một trong những cái tên được kỳ vọng trên hàng công.

Trước đó, Xuân Son từng vắng mặt một thời gian vì chấn thương. Đến tháng 11/2025, tiền đạo này trở lại đội tuyển và nhanh chóng để lại dấu ấn. Trong trận thắng 2-0 trước Lào, Xuân Son ghi một bàn thắng, góp phần giúp tuyển Việt Nam giành kết quả thuận lợi.

Việc tiếp tục góp mặt trong danh sách sơ bộ lần này cho thấy Xuân Son vẫn nằm trong kế hoạch của HLV Kim Sang-sik. Với phong độ ghi bàn ổn định cùng sự tự tin thể hiện qua những chia sẻ trên mạng xã hội, tiền đạo này được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hành trình sắp tới của tuyển Việt Nam.