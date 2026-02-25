Chuyện gì đang xảy ra với Xuân Son

Nguyễn Xuân Son trở lại đầy hứa hẹn sau 11 tháng dưỡng thương, nhưng 208 phút tịt ngòi tại V.League 2025/26 đang gióng lên hồi chuông lo ngại cho cả Nam Định lẫn tuyển Việt Nam.

Xuân Son liên tiếp tịt ngòi ở V.League.

Có màn tái xuất đầy hứa hẹn sau 11 tháng dưỡng thương, nhưng “cỗ máy săn bàn” Nguyễn Xuân Son vẫn chưa thực sự vận hành trơn tru. Ít nhất, điều đó được phản chiếu rõ ràng qua cơn khát bàn thắng kéo dài của tiền đạo nhập tịch này tại V.League 2025/26.

208 phút lặng tiếng

Có lẽ chẳng ai vui khi Nguyễn Xuân Son dính chấn thương tại AFF Cup 2024, kể cả những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Nam Định ở V.League. Bởi anh không chỉ là ngôi sao của đội bóng thành Nam, mà còn là niềm hy vọng lớn của đội tuyển Việt Nam.

Vì thế, khi Xuân Son trở lại sau gần một năm điều trị, mọi ánh mắt đều dồn về anh. Trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027 trở thành cột mốc được chờ đợi. Một bàn thắng cùng màn trình diễn ở mức chấp nhận được phần nào giải tỏa áp lực. Nó như một cú hích tinh thần, mở ra kỳ vọng về sự trở lại mạnh mẽ.

Ở đấu trường CLB Đông Nam Á 2025/26, Xuân Son tiếp tục tạo dấu ấn với cú đúp vào lưới Lion City Sailors. Những pha lập công ấy khiến người hâm mộ tin rằng chân sút này đã tìm lại bản năng sát thủ.

Thế nhưng, khi trở lại với nhịp điệu khắc nghiệt của V.League, mọi thứ lại không diễn ra như mong đợi. Ba trận đã qua trước Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Thể Công, Xuân Son không có nổi một bàn thắng. Tổng cộng 208 phút thi đấu, anh đều lặng tiếng. Trước đó, ở Cúp Quốc gia, anh cũng không thể ghi bàn vào lưới Long An, đội bóng đang sa sút rõ rệt.

Hình ảnh Xuân Son bùng nổ ở V.League chưa xuất hiện.

Những con số ấy khiến sự kỳ vọng nhanh chóng chuyển thành nỗi lo. Nam Định, nhà đương kim vô địch, tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng. Khoảng cách với đội đầu bảng CAHN đã lên tới 20 điểm, lại đá nhiều hơn một trận. Thực tế cho thấy cơ hội bảo vệ ngôi vương gần như chỉ còn trên lý thuyết.

Sự thất vọng là điều khó tránh. Bởi Xuân Son từng được xem là nhân tố có thể tạo khác biệt. Anh được chờ đợi sẽ kéo cả hệ thống đi lên. Nhưng bóng đá không vận hành theo mong muốn.

Nhịp độ khác, câu chuyện khác

HLV trưởng Mauro Jeronimo không né tránh vấn đề. Ông nhìn nhận thẳng thắn rằng ngoài phong độ cá nhân, sự khác biệt về nhịp độ và môi trường thi đấu giữa các giải là nguyên nhân quan trọng.

“Ở các giải như CLB Đông Nam Á hay AFC Champions Two, tốc độ trận đấu rất cao. Nhờ đó tạo ra nhiều cơ hội tấn công. Trong khi đó, thời gian bóng lăn thực tế tại V.League lại khá thấp. Ví dụ trận gặp Thanh Hóa, bóng chỉ lăn khoảng 37 phút. Trận đấu với Thể Công có gần 40 tình huống phạm lỗi. Bối cảnh và tính chất khác nhau của mỗi giải đấu ảnh hưởng rất lớn đến khả năng ghi bàn của cầu thủ”, ông phân tích.

Thực tế cho thấy nhận định này không vô lý. Cú đúp vào lưới Lion City Sailors diễn ra trong bối cảnh đại diện Singapore hết động lực thi đấu vì bị loại. Họ chơi với tâm thế cầm chừng. Không gian và nhịp độ vì thế cởi mở hơn.

Ngược lại, các trận đấu tại V.League mang tính sống còn. Mỗi điểm số có thể quyết định số phận cả mùa giải. Các đội bóng không cho phép đối thủ có nhiều khoảng trống. Nhịp trận đấu thường bị cắt vụn bởi những pha va chạm, tranh chấp quyết liệt.

Xuân Son vì thế không dễ dàng hoạt động như ở sân chơi khu vực. Anh phải đối mặt với những trung vệ ngoại có thể hình, thể lực và đẳng cấp tương xứng.

Những pha vào bóng rát xuất hiện nhiều hơn. Với một cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương nặng, sự thận trọng trong tranh chấp là điều dễ hiểu. Một pha va chạm mạnh có thể khiến ký ức cũ ùa về.

Xuân Son cần sớm trở lại với phiên bản nguy hiểm nhất tại V.League.

Vấn đề không chỉ nằm ở cảm giác bóng, mà còn ở nhịp thi đấu. 11 tháng nghỉ dài khiến cơ thể và tâm lý cần thêm thời gian để đạt trạng thái tốt nhất. Một vài khoảnh khắc chậm nửa nhịp trong vòng cấm có thể đủ để cơ hội trôi qua.

Nhìn lại hành trình ba tháng qua, niềm vui tái xuất đang dần nhường chỗ cho nỗi lo. Nếu Xuân Son không sớm tìm lại phong độ săn bàn trong những trận cầu đòi hỏi đẳng cấp của một tiền đạo lớn, cơn đau đầu sẽ không chỉ dừng ở Nam Định.

Phía trước, đội tuyển Việt Nam còn trận đấu quan trọng tại vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia. Khi đó, bài toán không chỉ thuộc về HLV Mauro Jeronimo mà còn là nỗi trăn trở của HLV Kim Sang-sik.

Xuân Son đã trở lại. Nhưng để thật sự trở lại với hình ảnh của một “cỗ máy săn bàn”, anh cần nhiều hơn những khoảnh khắc lóe sáng. Anh cần những bàn thắng ở V.League, nơi mọi kỳ vọng đang đặt lên đôi chân của mình.