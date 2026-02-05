Xuân Son vắng mặt ở đại chiến với CLB Malaysia

Nguyễn Xuân Son không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở màn so tài mang tính chất quyết định giữa CLB Nam Định và Johor Darul Ta'zim (JDT), ở bảng B cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26.

Xuân Son lỡ cơ hội đối đầu Johor Darul Ta'zim.

Tối 5/2, trên sân nhà Thiên Trường, CLB Nam Định bước vào trận cầu then chốt quyết định ngôi đầu bảng B mà không có sự phục vụ của Xuân Son. Tiền đạo tuyển Việt Nam đang có phong độ cao ở Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26 sau khi trở lại từ chấn thương.

Việc vắng Xuân Son là tổn thất lớn với Nam Định. Bởi lẽ, với 7 bàn thắng từ đầu mùa, Xuân Son đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội bóng thành Nam tại Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26. Ở trận đấu gần nhất tại đấu trường Shopee Cup, Nam Định dễ dàng vượt qua Lion City Sailors với tỷ số 3-0 nhờ cú đúp của Xuân Son.

Sự vắng mặt đột ngột của Xuân Son khiến không ít CĐV tiếc nuối, bởi nhiều người mong chờ khoảnh khắc chân sút này đối đầu trực tiếp với dàn sao “sao nhập tịch” của JDT, những cái tên từng gây tranh cãi về thủ tục khi giúp tuyển Malaysia hạ Việt Nam hồi năm ngoái.

Đây được coi là màn so tài mang tính biểu tượng, thu nhỏ cuộc cạnh tranh Việt – Malaysia trên mặt trận bóng đá Đông Nam Á. Dù thiếu vắng ngôi sao chủ lực, đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Mauro Jerónimo được kỳ vọng có kết quả thuận lợi trước nhà đương kim vô địch Malaysia Super League.