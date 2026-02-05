Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Xuân Son vắng mặt ở đại chiến với CLB Malaysia

  • Thứ năm, 5/2/2026 20:41 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Nguyễn Xuân Son không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở màn so tài mang tính chất quyết định giữa CLB Nam Định và Johor Darul Ta'zim (JDT), ở bảng B cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26.

Xuân Son lỡ cơ hội đối đầu Johor Darul Ta'zim.

Tối 5/2, trên sân nhà Thiên Trường, CLB Nam Định bước vào trận cầu then chốt quyết định ngôi đầu bảng B mà không có sự phục vụ của Xuân Son. Tiền đạo tuyển Việt Nam đang có phong độ cao ở Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26 sau khi trở lại từ chấn thương.

Việc vắng Xuân Son là tổn thất lớn với Nam Định. Bởi lẽ, với 7 bàn thắng từ đầu mùa, Xuân Son đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội bóng thành Nam tại Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26. Ở trận đấu gần nhất tại đấu trường Shopee Cup, Nam Định dễ dàng vượt qua Lion City Sailors với tỷ số 3-0 nhờ cú đúp của Xuân Son.

Sự vắng mặt đột ngột của Xuân Son khiến không ít CĐV tiếc nuối, bởi nhiều người mong chờ khoảnh khắc chân sút này đối đầu trực tiếp với dàn sao “sao nhập tịch” của JDT, những cái tên từng gây tranh cãi về thủ tục khi giúp tuyển Malaysia hạ Việt Nam hồi năm ngoái.

Đây được coi là màn so tài mang tính biểu tượng, thu nhỏ cuộc cạnh tranh Việt – Malaysia trên mặt trận bóng đá Đông Nam Á. Dù thiếu vắng ngôi sao chủ lực, đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Mauro Jerónimo được kỳ vọng có kết quả thuận lợi trước nhà đương kim vô địch Malaysia Super League.

Bóng đá Malaysia vỡ mộng với chiến lược nhập tịch

Vụ bê bối cầu thủ nhập tịch phản tác dụng đẩy bóng đá Malaysia vào khủng hoảng niềm tin, buộc giới chuyên môn kêu gọi cải tổ từ nền tảng.

2 giờ trước

Messi để Barcelona tự quyết tương lai

Lionel Messi chọn đứng ngoài cuộc đua quyền lực tại Barcelona, bởi với anh lúc này, World Cup và chặng cuối sự nghiệp quan trọng hơn mọi lá phiếu.

2 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Nguyễn Xuân Son Nam Địn

    Đọc tiếp

    Leny Yoro lac nhip o MU? hinh anh

    Leny Yoro lạc nhịp ở MU?

    2 giờ trước 19:06 5/2/2026

    0

    Từ trung vệ trẻ được Manchester United “nẫng tay trên” Real Madrid, Leny Yoro đang dần biến mất khỏi bản đồ dưới thời Michael Carrick.

    Vinicius lai lam kho Real Madrid hinh anh

    Vinicius lại làm khó Real Madrid

    3 giờ trước 19:05 5/2/2026

    0

    Chấn thương dồn dập khiến Real Madrid lao đao, nhưng việc Vinicius Junior vắng mặt vì đủ thẻ vàng lại là tổn thất đến từ chính sự thiếu kiềm chế của ngôi sao người Brazil.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý