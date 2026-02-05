Messi để Barcelona tự quyết tương lai

Lionel Messi chọn đứng ngoài cuộc đua quyền lực tại Barcelona, bởi với anh lúc này, World Cup và chặng cuối sự nghiệp quan trọng hơn mọi lá phiếu.

Barcelona đang bước vào một kỳ bầu cử chủ tịch mang tính bước ngoặt, nhưng cái tên có sức nặng lớn nhất với người hâm mộ lại không xuất hiện trên bất kỳ chiến dịch vận động nào. Lionel Messi, biểu tượng lớn nhất của kỷ nguyên hiện đại tại Camp Nou, chọn sự im lặng, dù chỉ một cử chỉ hay lời nói của anh cũng đủ tạo ra khác biệt.

Sự xuất hiện bất ngờ của Messi tại Camp Nou trong những ngày sân vận động đang được cải tạo lập tức thổi bùng các đồn đoán. Nhiều người tin rằng đó có thể là tín hiệu cho một vai trò chính trị mới của Messi trong cuộc bầu cử chủ tịch Barcelona, dự kiến diễn ra vào ngày 15/3. Nhưng thực tế lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại.

Messi không có ý định can dự. Anh chọn đứng ngoài, không ủng hộ bất kỳ ứng viên nào, kể cả Joan Laporta, người từng gắn bó mật thiết với anh trong nhiệm kỳ đầu.

Quyết định này không phải sự lạnh nhạt, mà là sự tỉnh táo. Messi hiểu rằng, ở Barcelona lúc này, quyền lực và cảm xúc luôn đan xen, và bất kỳ sự xuất hiện nào của anh cũng có thể bị khai thác cho mục đích chính trị.

Ưu tiên của Messi lúc này nằm ở nơi khác. Anh đang thi đấu tại MLS trong màu áo Inter Miami, và quan trọng hơn, đang chuẩn bị cho World Cup 2026, giải đấu có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Argentina là đương kim vô địch, và Messi hiểu rõ trách nhiệm của mình trong vai trò thủ lĩnh. Anh không muốn để những ồn ào ở Barcelona làm xao nhãng mục tiêu lớn nhất còn lại trong sự nghiệp thi đấu.

Việc Messi giữ khoảng cách với cuộc bầu cử cũng phản ánh một thực tế khác: mối quan hệ giữa anh và Laporta chưa bao giờ thực sự được hàn gắn sau mùa hè 2021. Những lời hứa không thành hiện thực, nỗ lực tái hợp thất bại sau đó, tất cả khiến Messi chọn cách im lặng thay vì đối đầu. Anh không muốn trở thành một phần của cuộc tranh cãi cũ, càng không muốn bị đặt vào thế “vua làm chính trị”.

Tuy nhiên, đứng ngoài không đồng nghĩa với quay lưng. Messi đã nhiều lần khẳng định mong muốn trở lại Barcelona trong tương lai. Vấn đề chỉ là thời điểm và vai trò. Đó có thể là sau World Cup, khi anh không còn bị cuốn vào lịch thi đấu đỉnh cao, và khi Barcelona đã ổn định hơn về mặt cấu trúc quyền lực.

Messi sẽ trở lại Barca, nhưng theo cách của riêng anh. Không phải bằng lá phiếu, không phải bằng khẩu hiệu tranh cử, mà bằng một vị thế vượt lên trên chính trị. Và đó có lẽ cũng là cách duy nhất để mối quan hệ giữa Messi và Barcelona được khép lại, hoặc mở ra, một chương mới, bớt ồn ào hơn, nhưng bền vững hơn.