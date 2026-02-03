Ronaldo hứng chỉ trích

Thái độ cứng rắn của Cristiano Ronaldo trước cách điều hành tại Al Nassr đang tạo ra làn sóng tranh cãi lớn, kéo theo những so sánh trực diện với Lionel Messi từ cộng đồng người hâm mộ.

Ronaldo bị so sánh với Messi vì phản ứng tại Saudi Arabia.

Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi truyền thông Bồ Đào Nha tiết lộ anh không hài lòng với cách Al Nassr được quản lý bởi Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF). Theo A Bola, ngôi sao 40 tuổi đã từ chối ra sân ở trận đấu gần nhất do cho rằng đội bóng của mình không nhận được sự đối xử tương xứng so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Al Hilal và Al Ittihad, những CLB cũng thuộc quyền sở hữu của PIF.

Nguồn cơn căng thẳng đến từ khả năng Karim Benzema gia nhập Al Hilal. Với Ronaldo, thương vụ này có thể làm thay đổi cán cân cạnh tranh tại Saudi Pro League. Quan điểm đó lập tức vấp phải phản ứng trái chiều từ người hâm mộ, đặc biệt trên mạng xã hội.

Một bộ phận CĐV chế giễu phản ứng của Ronaldo và đem anh ra so sánh với Lionel Messi. Tài khoản X (Twitter) PandaNoComply đăng tải một dòng tweet mỉa mai, dựng lên tình huống giả rằng Messi từng cho rằng việc San Jose Earthquakes chiêu mộ Timo Werner sẽ làm “méo mó” tính cạnh tranh của MLS. Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều bình luận châm biếm nhắm vào Ronaldo.

Dưới phần phản hồi, không ít ý kiến cho rằng thái độ của Ronaldo là phóng đại, nhất là trong bối cảnh anh chưa giành được danh hiệu chính thức nào kể từ khi sang Saudi Arabia. Một số CĐV viết rằng đây là điều “Messi sẽ không bao giờ làm”, trong khi những người khác cho rằng phản ứng của Ronaldo chỉ khiến áp lực dư luận gia tăng.

Trong khi tranh cãi chưa lắng xuống, Al Hilal chính thức xác nhận việc chiêu mộ Benzema. Diễn biến này càng khiến vị thế của Ronaldo trở nên nhạy cảm, nhất là khi cuộc đua vô địch đang ở giai đoạn căng thẳng.

Sau 19 vòng đấu, Al Hilal dẫn đầu Saudi Pro League với 47 điểm, còn Al Nassr xếp ngay sau với 46 điểm, hai đội thi đấu cùng số trận. Trong bối cảnh đó, phản ứng của Ronaldo không chỉ tạo áp lực lên ban lãnh đạo Al Nassr, mà còn khiến anh trở thành tâm điểm tranh luận của dư luận quốc tế.