Trong ngày vắng Ronaldo, Al Nassr trở lại ngôi đầu Saudi Pro Leage

  • Thứ ba, 3/2/2026 05:44 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đêm 2/2, Al Nassr giành chiến thắng sít sao 1-0 trước Al Riyadh thuộc vòng 19 Saudi Pro League dù không có Cristiano Ronaldo trong đội hình.

Ronaldo vắng mặt vì mâu thuẫn với ban lãnh đạo Al Nassr.

Như những thông tin rò rỉ trước giờ bóng lăn, Ronaldo vắng mặt vì lý do ngoài chuyên môn liên quan đến mối quan hệ với Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF). Trong bối cảnh cuộc đua vô địch căng thẳng, sự chênh lệch trong đầu tư càng làm dấy lên cảm giác bất công tại đội bóng của Ronaldo.

Dù vậy, Al Nassr vẫn hướng tới mục tiêu giành 3 điểm khi làm khách trên sân Al Riyadh. Thực tế, Al Nassr gặp khó khăn và suýt phải trả giá rất sớm. Ngay phút thứ 6, Sergio Gonzalez bên phía Al Riyadh tung cú sút chân trái đầy uy lực, đưa bóng dội xà ngang khung thành đội khách. Thoát thua trong gang tấc, Al Nassr dần lấy lại quyền kiểm soát thế trận, với Joao Felix đóng vai nhạc trưởng phía sau Sadio Mane trên hàng công.

Sự khác biệt được tạo ra ở phút 40. Từ pha chọc khe tinh tế của Felix, Mane bứt tốc phá bẫy việt vị rồi dứt điểm gọn gàng bằng chân phải, đánh bại thủ môn Milan Borjan, ghi bàn thắng duy nhất của hiệp một và cũng là bước ngoặt của trận đấu.

Ronaldo anh 1

Mane ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Bước sang hiệp hai, Al Nassr chủ động chơi chắc chắn nhưng vẫn không ngừng gây sức ép nhằm tìm bàn nhân đôi cách biệt. Phút 80, Sultan Al Ghannam đưa bóng trúng cột dọc sau một pha không chiến, bỏ lỡ cơ hội kết liễu đối thủ.

Ở chiều ngược lại, Al Riyadh dâng cao đội hình trong những phút cuối, song các cú dứt điểm của Juanmi hay Gray đều không đủ sắc bén để xuyên thủng hàng phòng ngự đội khách.

Kịch tính được đẩy lên cao ở thời gian bù giờ, khi Mane ngã trong vùng cấm khiến VAR phải vào cuộc, nhưng Al Nassr không được hưởng phạt đền. Phút 90+9, Al Riyadh còn thiệt quân khi Toze nhận thẻ đỏ.

Thắng lợi 1-0 vừa đủ giúp Al Nassr vươn lên dẫn đầu bảng với 46 điểm, bằng điểm Al Hilal nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, cuộc đua vô địch vẫn còn khá gay cấn, khi Al Hilal đang đá ít hơn một trận.

Lý do Ronaldo, Benzema nổi loạn

Sự phản kháng đồng thời của Cristiano Ronaldo và Karim Benzema không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà phơi bày cấu trúc quyền lực đặc thù đang chi phối bóng đá Saudi Arabia.

7 giờ trước

Hiệu ứng Ronaldo - chuyển nhượng dây chuyền bị đình trệ

Sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo trong hậu trường chuyển nhượng tạo hiệu ứng domino, khiến các thỏa thuận liên quan đến N'Golo Kante và En-Nesyri phải dừng lại để chờ phê duyệt từ Saudi Pro League.

11 giờ trước

Ronaldo chọc giận giới chủ Saudi Arabia

Hành động của Cristiano Ronaldo không chỉ ảnh hưởng đến Al Nassr mà còn tạo sóng gió trong toàn bộ hệ thống Saudi Pro League, khiến giới chủ Saudi Arabia đối mặt với tình huống nhạy cảm.

15 giờ trước

