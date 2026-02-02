Hiệu ứng Ronaldo - chuyển nhượng dây chuyền bị đình trệ

Sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo trong hậu trường chuyển nhượng tạo hiệu ứng domino, khiến các thỏa thuận liên quan đến N'Golo Kante và En-Nesyri phải dừng lại để chờ phê duyệt từ Saudi Pro League.

Ảnh hưởng từ vụ việc của Ronaldo đang lan rộng. Ảnh: Reuters.

Theo thông tin do nhà báo Yagiz Sabuncuoglu tiết lộ, sự can thiệp của Cristiano Ronaldo vào thương vụ Karim Benzema gia nhập Al Hilal kéo theo những hệ lụy đáng kể. Cụ thể, Kante vẫn chưa thể ký hợp đồng với Fenerbahce, trong khi Youssef En-Nesyri cũng chưa hoàn tất việc chuyển đến Al Ittihad.

Về mặt thủ tục, các CLB liên quan đạt thỏa thuận và nộp đầy đủ hồ sơ lên Saudi Pro League. Tuy nhiên, chữ ký chính thức vẫn bị treo do ban tổ chức giải đấu chưa đưa ra phê duyệt cuối cùng.

Đây không phải lần đầu Saudi Pro League thể hiện quyền kiểm soát chặt chẽ với các thương vụ có tính liên đới, đặc biệt khi liên quan đến các ngôi sao lớn và cân bằng lực lượng giữa những CLB hàng đầu.

Trọng tâm của sự chậm trễ nằm ở phương án hoán đổi giữa Kante và En-Nesyri. Ở thời điểm hiện tại, ban điều hành Saudi Pro League chưa bật đèn xanh cho cấu trúc thỏa thuận này. Điều đó buộc Al Ittihad và Fenerbahce phải chờ đợi, dù mọi điều khoản giữa các bên đã được thống nhất.

Đáng chú ý, theo nguồn tin độc quyền, En-Nesyri chấp nhận đề nghị của Al Ittihad. Vấn đề không nằm ở quyết tâm của cầu thủ hay thiện chí của CLB, mà ở lớp phê duyệt cuối cùng từ giải đấu. Với Kante, tình thế tương tự khi tương lai chưa thể chốt hạ dù trước đó mọi việc chỉ còn là vấn đề thời gian.

Câu chuyện cho thấy vai trò ngày càng lớn của Saudi Pro League trong việc điều phối chuyển nhượng.

Khi những nhân vật tầm cỡ như Ronaldo xuất hiện ảnh hưởng các cuộc thương thảo, mọi mắt xích liên quan đều có thể bị kéo theo. Và trong bức tranh đó, quyết định hành chính đôi khi trở thành yếu tố then chốt, hơn cả thỏa thuận giữa các CLB.