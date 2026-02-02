Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hiệu ứng Ronaldo - chuyển nhượng dây chuyền bị đình trệ

  • Thứ hai, 2/2/2026 20:45 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo trong hậu trường chuyển nhượng tạo hiệu ứng domino, khiến các thỏa thuận liên quan đến N'Golo Kante và En-Nesyri phải dừng lại để chờ phê duyệt từ Saudi Pro League.

Ảnh hưởng từ vụ việc của Ronaldo đang lan rộng. Ảnh: Reuters.

Theo thông tin do nhà báo Yagiz Sabuncuoglu tiết lộ, sự can thiệp của Cristiano Ronaldo vào thương vụ Karim Benzema gia nhập Al Hilal kéo theo những hệ lụy đáng kể. Cụ thể, Kante vẫn chưa thể ký hợp đồng với Fenerbahce, trong khi Youssef En-Nesyri cũng chưa hoàn tất việc chuyển đến Al Ittihad.

Về mặt thủ tục, các CLB liên quan đạt thỏa thuận và nộp đầy đủ hồ sơ lên Saudi Pro League. Tuy nhiên, chữ ký chính thức vẫn bị treo do ban tổ chức giải đấu chưa đưa ra phê duyệt cuối cùng.

Đây không phải lần đầu Saudi Pro League thể hiện quyền kiểm soát chặt chẽ với các thương vụ có tính liên đới, đặc biệt khi liên quan đến các ngôi sao lớn và cân bằng lực lượng giữa những CLB hàng đầu.

Trọng tâm của sự chậm trễ nằm ở phương án hoán đổi giữa Kante và En-Nesyri. Ở thời điểm hiện tại, ban điều hành Saudi Pro League chưa bật đèn xanh cho cấu trúc thỏa thuận này. Điều đó buộc Al Ittihad và Fenerbahce phải chờ đợi, dù mọi điều khoản giữa các bên đã được thống nhất.

Đáng chú ý, theo nguồn tin độc quyền, En-Nesyri chấp nhận đề nghị của Al Ittihad. Vấn đề không nằm ở quyết tâm của cầu thủ hay thiện chí của CLB, mà ở lớp phê duyệt cuối cùng từ giải đấu. Với Kante, tình thế tương tự khi tương lai chưa thể chốt hạ dù trước đó mọi việc chỉ còn là vấn đề thời gian.

Câu chuyện cho thấy vai trò ngày càng lớn của Saudi Pro League trong việc điều phối chuyển nhượng.

Khi những nhân vật tầm cỡ như Ronaldo xuất hiện ảnh hưởng các cuộc thương thảo, mọi mắt xích liên quan đều có thể bị kéo theo. Và trong bức tranh đó, quyết định hành chính đôi khi trở thành yếu tố then chốt, hơn cả thỏa thuận giữa các CLB.

Đào Trần

Ronaldo Cristiano Ronaldo Karim Benzema Al Ittihad Saudi Pro League N’Golo Kante Youssef En-Nesyri Cristiano Ronaldo

  • Karim Benzema

    Karim Benzema

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

Đọc tiếp

Ronaldo choc gian gioi chu Saudi Arabia hinh anh

Ronaldo chọc giận giới chủ Saudi Arabia

6 giờ trước 15:57 2/2/2026

0

Hành động của Cristiano Ronaldo không chỉ ảnh hưởng đến Al Nassr mà còn tạo sóng gió trong toàn bộ hệ thống Saudi Pro League, khiến giới chủ Saudi Arabia đối mặt với tình huống nhạy cảm.

Ly do Ronaldo tu choi ra san hinh anh

Lý do Ronaldo từ chối ra sân

12 giờ trước 09:48 2/2/2026

0

Cristiano Ronaldo sẽ không ra sân khi Al Nassr đối đầu Al Riyadh thuộc vòng 19 Saudi Pro League tối 2/2, nhưng nguyên nhân không đến từ chấn thương hay vấn đề thể lực.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý