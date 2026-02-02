Ronaldo chọc giận giới chủ Saudi Arabia

Hành động của Cristiano Ronaldo không chỉ ảnh hưởng đến Al Nassr mà còn tạo sóng gió trong toàn bộ hệ thống Saudi Pro League, khiến giới chủ Saudi Arabia đối mặt với tình huống nhạy cảm.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha có động thái phản đối ban lãnh đạo Al Nassr.

Ronaldo dự kiến không ra sân khi Al Nassr đối đầu Al Riyadh thuộc vòng 19 Saudi Pro League tối 2/2, nhưng nguyên nhân không đến từ chấn thương hay vấn đề thể lực. Nguyên nhân dẫn đến quyết định này bởi siêu sao sinh năm 1985 không hài lòng với cách làm việc của ban lãnh đạo Al Nassr.

Trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, đội bóng thủ đô không chiêu mộ tân binh đáng kể nào, trong bối cảnh đang đua vô địch với Al Hilal. Không dừng lại ở vấn đề chuyển nhượng, CR7 cũng không hài lòng khi hai cộng sự thân cận người Bồ Đào Nha trong ban lãnh đạo, gồm Giám đốc Thể thao Simmo Coutinho và CEO Jose Semedo, bị hạn chế quyền lực theo quyết định của hội đồng quản trị.

Điều đó khiến Ronaldo cảm nhận rõ sức ảnh hưởng của mình bị suy giảm trong định hướng phát triển CLB. Ronaldo cũng phản đối mạnh mẽ việc Karim Benzema sang Al Hilal, khi anh tin rằng thương vụ kể trên sẽ tạo ra sự chênh lệch lớn cho giải đấu.

Theo Foot Mercato và ESPN, Benzema sắp gia nhập Al Hilal ngay trong giai đoạn còn lại của phiên chợ giữa mùa. Các cuộc đàm phán giữa Al Hilal và Al Ittihad đang diễn ra gấp rút, để hoàn tất vụ chuyển nhượng Benzema ngay trong 1-2 ngày tới.

Ronaldo phản đối việc Benzema sang Al Hilal.

Benzema đạt thỏa thuận cá nhân với Al Hilal cho hợp đồng 1,5 năm, với mức lương giữ nguyên khi anh còn ở Al Ittihad ( 108 triệu USD /năm). Các chuyên gia nhận định vụ chuyển nhượng này sẽ làm đảo lộn Saudi Pro League, bởi Al Hilal vốn rất mạnh và đang dẫn đầu cuộc đua vô địch.

Động thái từ chối ra sân của Ronaldo chính là lý do khiến thương vụ chuyển nhượng Benzema sang Al Hilal bị tạm dừng vào lúc này. Thậm chí, siêu sao người Bồ Đào Nha chưa hẹn ngày thi đấu trở lại nếu các đề xuất của anh không được đáp ứng.

Giới chủ Saudi Arabia, đặc biệt là Quỹ Đầu tư Công nước này (PIF) đang rất tức giận với hành động từ Ronaldo. Sự việc gây ra khủng hoảng, nhất là khi Benzema cũng đang trong tranh chấp hợp đồng với Al Ittihad. Tiền đạo người Pháp trước đó cũng từ chối ra sân ở một số trận đấu gần đây.

Dù Ronaldo có quyền thể hiện sự bất mãn của với cách quản lý và phân bổ nguồn lực giữa các đội bóng do PIF sở hữu. Song, việc anh từ chối ra sân thi đấu trong khi nhận khoản thu nhập khổng lồ bị xem là hành động thiếu tôn trọng với giới chủ Saudi Arabia, những người đang trả lương cho CR7.

