Nhiều điểm chung giữa Carrick và Kim Sang-sik

Bóng đá thế giới tuần qua chứng kiến sự hồi sinh kỳ diệu của Manchester United dưới bàn tay của Michael Carrick khi hoàn tất hat-trick chiến thắng.

HLV Kim Sang-sik giúp bóng đá Việt Nam hồi sinh.

Sau khi tiếp quản chiếc ghế nóng từ Ruben Amorim, cựu tiền vệ người Anh lập tức tạo ra một cú hích tinh thần, giúp “Quỷ đỏ” giành ba chiến thắng liên tiếp trước những đối thủ sừng sỏ là Man City, Arsenal và mới nhất là Fulham. Nhìn vào cách Carrick vực dậy một tập thể rệu rã tại Old Trafford, người hâm mộ bóng đá Việt Nam bất chợt thấy một hình ảnh vô cùng quen thuộc.

Đó chính là sự tương đồng đến kỳ lạ giữa Carrick và HLV Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam, những người đến như một giải pháp tình thế nhưng lại trở thành kiến trúc sư cho những cuộc lội ngược dòng của niềm tin.

Nghệ thuật đơn giản hóa và ngọn lửa từ phòng thay đồ

Điểm giao thoa lớn nhất giữa Michael Carrick và Kim Sang-sik chính là triết lý bóng đá hướng về sự đơn giản. Cả Manchester United dưới thời Ruben Amorim hay đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn khủng hoảng trước đây đều từng rơi vào ma trận của những toan tính chiến thuật phức tạp, những sơ đồ xa lạ khiến các cầu thủ thi đấu như những cỗ máy lạc nhịp, thiếu cảm xúc và sự gắn kết.

Khi Carrick bước lên nắm quyền, ông không cố gắng phát minh lại bánh xe hay áp đặt những lý thuyết cao siêu. Thay vào đó, ông làm điều đơn giản nhất nhưng cũng khó nhất: trả lại sự tự do và niềm vui chơi bóng cho các cầu thủ, đồng thời siết chặt lại kỷ luật phòng ngự dựa trên sự thấu hiểu từng cá nhân.

Tương tự, HLV Kim Sang-sik khi tiếp quản đội tuyển Việt Nam cũng chọn con đường thực dụng. Ông gạt bỏ những triết lý kiểm soát bóng "cồng kềnh" không phù hợp với thể trạng cầu thủ, thay vào đó là lối đá phân phối sức khoa học, ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng thủ làm điểm tựa.

Cả hai chiến lược gia này đều hiểu rằng, khi một đội bóng đang mất phương hướng, điều họ cần không phải là một bài giảng chiến thuật hàng giờ đồng hồ, mà là một người thủ lĩnh biết cách khơi dậy "ngọn lửa" chiến đấu.

Carrick giúp MU có 3 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.

Carrick với tư cách là một huyền thoại tại Old Trafford và Kim Sang-sik với tư cách là một người thầy gần gũi như người anh, đã thành công trong việc đắc nhân tâm. Họ biến phòng thay đồ từ một nơi u ám, chia rẽ thành một pháo đài của sự đoàn kết, nơi mỗi cầu thủ ra sân đều sẵn sàng lao mình vào các điểm nóng, tranh chấp quyết liệt không chỉ vì chiến thuật mà còn vì danh dự của người thầy đang đứng bên đường biên.

Ba chiến thắng liên tiếp của MU trước Man City, Arsenal và Fulham không đến từ sự áp đảo về thế trận hay những pha phối hợp thêu hoa dệt gấm, mà đến từ sự lỳ lợm và tinh thần quyết tử. Đó cũng chính là hình ảnh của tuyển Việt Nam dưới thời ông Kim khi đối đầu với những đối thủ mạnh như Thái Lan, U23 Saudi Arabia hay U23 Hàn Quốc.

Sự đơn giản hóa trong cách vận hành đã giúp các ngôi sao tìm lại được sự thanh thoát, và quan trọng hơn, nó khôi phục lại bản sắc vốn có của đội bóng, thứ tưởng chừng đã bị đánh mất trong những cuộc thử nghiệm thất bại trước đó.

Bản lĩnh ngược dòng và sự hồi sinh của "DNA chiến thắng"

Một đặc điểm chung nữa khiến người ta phải đặt Carrick và Kim Sang-sik lên cùng một bàn cân so sánh chính là khả năng truyền tải sự kiên cường vào tâm trí các học trò. Dưới thời những người tiền nhiệm, MU hay tuyển Việt Nam thường rất dễ vỡ vụn khi bị đối thủ dẫn bàn hoặc gỡ hòa. Tâm lý yếu kém khiến đôi chân họ nặng như chì và buông xuôi trận đấu.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Dưới bàn tay của Carrick, "Quỷ đỏ" đã tìm lại được "DNA Fergie Time" huyền thoại. Họ không còn hoảng loạn khi lưới rung, mà coi đó là tín hiệu để vùng lên mạnh mẽ hơn.

Sesko ghi bàn trong chiến thắng 3-2 của MU trước Fulham tối 1/2.

Những bàn thắng quyết định ở những phút cuối cùng trong chuỗi trận vừa qua là minh chứng hùng hồn nhất cho sự trở lại của bản lĩnh một ông lớn. Người hâm mộ có thể thấy điều đó qua hình ảnh Benjamin Sesko ghi bàn ấn định 3-2 ở phút bù giờ thứ 4 sau khi bị Fulham gỡ hoà 2-2 ở phút bù giờ thứ nhất.

Ở khía cạnh này, Kim Sang-sik cũng đã làm được điều tương tự với "Những chiến binh sao vàng". Ông xây dựng được một tập thể không biết đầu hàng. Người hâm mộ Việt Nam nhiều lần chứng kiến đội tuyển bị gỡ hòa ở những thời điểm nhạy cảm, nhưng thay vì sụp đổ, họ lại siết tay nhau và chiến đấu dữ dội hơn.

Người hâm mộ không thể quên khoảnh khắc khi U23 Hàn Quốc vừa gỡ hoà 1-1 thì Nguyễn Đình Bắc đá phạt dẫn lại 2-1. Hay khi Hàn Quốc gỡ hoà 2-2 ở giây bù giờ cuối cùng thì 10 người Việt Nam không sụp đổ mà đứng vững sau 30 phút hiệp phụ để thắng khi đá luân lưu.

Tất cả không phải là sự may mắn ngẫu nhiên, mà là kết quả của quá trình rèn luyện tâm lý vững vàng. Cả Carrick và Kim Sang-sik đều truyền cho học trò niềm tin sắt đá rằng trận đấu chỉ kết thúc khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, và cơ hội chiến thắng vẫn còn nguyên vẹn dù đồng hồ đã điểm sang những phút bù giờ.

Sự tương đồng giữa Carrick và Kim Sang-sik không chỉ nằm ở kết quả trên bảng tỷ số, mà còn ở cách họ chiếm lấy trái tim của người hâm mộ. Họ đến khi đội bóng cần họ nhất, không ồn ào, không hứa hẹn viển vông, nhưng làm việc bằng tất cả sự tận tụy và thấu hiểu.

Từ Old Trafford đến Việt Nam, câu chuyện về những "người đóng thế" vĩ đại đang được viết tiếp, chứng minh rằng đôi khi trong bóng đá, người phù hợp nhất không phải là người có bản CV hoành tráng nhất, mà là người hiểu và yêu đội bóng nhất.

Carrick đang làm sống lại linh hồn của "Quỷ đỏ", cũng giống như cách Kim Sang-sik đã và đang thổi bùng lên ngọn lửa khát vọng của bóng đá Việt Nam, đưa cả hai đội bóng thoát khỏi bóng tối khủng hoảng để hướng tới những ánh hào quang mới.