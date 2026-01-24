Khuất Văn Khang, 'quân bài vạn năng' của U23 Việt Nam

Tại VCK U23 châu Á 2026, Khuất Văn Khang nổi lên như một trong những quân bài chiến thuật đặc biệt quan trọng của HLV Kim Sang-sik.

Khuất Văn Khang gây ấn tượng nhờ sự đa năng.

Trong suốt hành trình của U23 Việt Nam tại Saudi Arabia, Văn Khang được bố trí thi đấu ở 4 vị trí khác nhau, trải dài từ hàng tấn công đến phòng ngự. Cụ thể, cầu thủ sinh năm 2003 lần lượt đảm nhiệm vai trò tiền đạo cánh phải, cầu thủ chạy cánh trái (wing-back), hậu vệ trái, và thậm chí là trung vệ trong những thời điểm đội bóng rơi vào tình thế khó khăn nhất.

Việc một cầu thủ có thể thích nghi nhanh chóng với nhiều vai trò như vậy cho thấy nền tảng kỹ thuật, tư duy chiến thuật cùng thể lực bền bỉ của Văn Khang.

Sự đa năng của đội trưởng U23 Việt Nam trở thành “phao cứu sinh” cho đội bóng trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng. Đặc biệt, ở trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc rạng sáng 24/1, khi đội bóng áo đỏ phải thi đấu 10 người trong suốt 30 phút hiệp phụ và trên sân chỉ còn một trung vệ đúng nghĩa là Nhật Minh, HLV Kim Sang-sik buộc phải kéo Văn Khang xuống đá thấp để gia cố hàng phòng ngự.

Dù không phải vị trí sở trường, cầu thủ quê Thái Bình vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ cự ly đội hình hợp lý và hỗ trợ phòng ngự đầy hiệu quả.

Khuất Văn Khang có vai trò quan trọng ở U23 Việt Nam. Ảnh: AFC

Không chỉ tròn vai về mặt chiến thuật, Văn Khang còn thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen ngợi. Anh liên tục di chuyển, tranh chấp và bọc lót cho đồng đội, góp phần giúp U23 Việt Nam đứng vững trước sức ép dồn dập của đối thủ trong giai đoạn thể lực suy giảm.

Từ đầu giải, HLV Kim Sang-sik nhiều lần nhấn mạnh yếu tố kỷ luật và tính linh hoạt trong lối chơi. Trong hệ thống đó, Văn Khang chính là mẫu cầu thủ tiêu biểu cho triết lý mà nhà cầm quân người Hàn Quốc xây dựng: sẵn sàng hy sinh vị trí sở trường vì lợi ích tập thể.

Màn trình diễn tại VCK U23 châu Á 2026 giúp Văn Khang ghi điểm mạnh mẽ trong mắt ban huấn luyện, đồng thời khẳng định chỗ đứng ngày càng vững chắc của anh trong hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang-sik.

