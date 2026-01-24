U23 Việt Nam gần như mất toàn bộ đội hình ở U23 châu Á 2028

Tuyển U23 Việt Nam buộc phải tái thiết gần như toàn diện lực lượng nếu hướng tới mục tiêu dài hạn ở sân chơi châu lục và cạnh tranh vé dự Olympic 2028.

Lứa U23 Việt Nam hiện tại không còn nhiều cầu thủ đủ tuổi tham dự VCK U23 châu Á 2028.

Nhìn vào danh sách cầu thủ trong ảnh và đối chiếu với quy định dự VCK U23 châu Á 2028 dành cho các cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2005 trở về sau, có thể thấy U23 Việt Nam hiện tại chỉ còn vài cái tên đủ điều kiện tuổi cho chu kỳ tiếp theo, ví dụ Phạm Đình Hải (2006), Cao Văn Bình (2005), Lê Văn Thuận (2006), Nguyễn Công Phương (2006) và Nguyễn Lê Phát (2007)...

Những cầu thủ khác, trong đó có Nguyễn Đình Bắc, dù đóng vai trò nổi bật tại VCK U23 châu Á 2026, sẽ không còn thuộc diện đủ tuổi cho chu kỳ 2028, trong trường hợp U23 Việt Nam vượt qua vòng loại. Đây là quy định mang tính bắt buộc, không phụ thuộc vào phong độ hay tầm ảnh hưởng chuyên môn của cầu thủ.

Có thể thấy, bộ khung chính của U23 Việt Nam hiện tại đều quá tuổi. Đặc biệt, ngoại trừ bộ đôi thủ môn Đình Hải và Văn Bình, hàng phòng ngự U23 Việt Nam không còn cái tên nào đủ điều kiện tham dự U23 châu Á 2028. Tuyến giữa chỉ có Văn Thuận, Công Phương, còn Lê Phát là niềm hy vọng ở vị trí tiền đạo.

Việc phân định rạch ròi theo mốc tuổi buộc công tác xây dựng lực lượng phải mang tính dài hạn và có tính toán sớm. Thành công của U23 Việt Nam tại giải đấu 2026 vì thế mang nhiều ý nghĩa tham chiếu, nhưng không đồng nghĩa với việc bộ khung hiện tại sẽ được giữ nguyên cho chu kỳ tiếp theo.

Trong bối cảnh ấy, những cầu thủ sinh năm 2004 như Đình Bắc được xem là lớp bản lề. Họ đã hoàn thành vai trò lịch sử của mình ở U23, đồng thời đứng trước ngưỡng chuyển giao lên đội tuyển quốc gia. Còn với U23 Việt Nam hướng tới năm 2028, câu chuyện sẽ thuộc về một thế hệ mới, trẻ hơn, ít trải nghiệm hơn, nhưng được chuẩn bị sớm và bài bản hơn ngay từ bây giờ.

Đội hình U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2026.

Highlights U23 Việt Nam 2-2 (7-6) U23 Hàn Quốc Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.