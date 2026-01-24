Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
U23 Việt Nam gần như mất toàn bộ đội hình ở U23 châu Á 2028

  • Thứ bảy, 24/1/2026 10:23 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Tuyển U23 Việt Nam buộc phải tái thiết gần như toàn diện lực lượng nếu hướng tới mục tiêu dài hạn ở sân chơi châu lục và cạnh tranh vé dự Olympic 2028.

Lứa U23 Việt Nam hiện tại không còn nhiều cầu thủ đủ tuổi tham dự VCK U23 châu Á 2028.

Nhìn vào danh sách cầu thủ trong ảnh và đối chiếu với quy định dự VCK U23 châu Á 2028 dành cho các cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2005 trở về sau, có thể thấy U23 Việt Nam hiện tại chỉ còn vài cái tên đủ điều kiện tuổi cho chu kỳ tiếp theo, ví dụ Phạm Đình Hải (2006), Cao Văn Bình (2005), Lê Văn Thuận (2006), Nguyễn Công Phương (2006) và Nguyễn Lê Phát (2007)...

Những cầu thủ khác, trong đó có Nguyễn Đình Bắc, dù đóng vai trò nổi bật tại VCK U23 châu Á 2026, sẽ không còn thuộc diện đủ tuổi cho chu kỳ 2028, trong trường hợp U23 Việt Nam vượt qua vòng loại. Đây là quy định mang tính bắt buộc, không phụ thuộc vào phong độ hay tầm ảnh hưởng chuyên môn của cầu thủ.

Có thể thấy, bộ khung chính của U23 Việt Nam hiện tại đều quá tuổi. Đặc biệt, ngoại trừ bộ đôi thủ môn Đình Hải và Văn Bình, hàng phòng ngự U23 Việt Nam không còn cái tên nào đủ điều kiện tham dự U23 châu Á 2028. Tuyến giữa chỉ có Văn Thuận, Công Phương, còn Lê Phát là niềm hy vọng ở vị trí tiền đạo.

Việc phân định rạch ròi theo mốc tuổi buộc công tác xây dựng lực lượng phải mang tính dài hạn và có tính toán sớm. Thành công của U23 Việt Nam tại giải đấu 2026 vì thế mang nhiều ý nghĩa tham chiếu, nhưng không đồng nghĩa với việc bộ khung hiện tại sẽ được giữ nguyên cho chu kỳ tiếp theo.

Trong bối cảnh ấy, những cầu thủ sinh năm 2004 như Đình Bắc được xem là lớp bản lề. Họ đã hoàn thành vai trò lịch sử của mình ở U23, đồng thời đứng trước ngưỡng chuyển giao lên đội tuyển quốc gia. Còn với U23 Việt Nam hướng tới năm 2028, câu chuyện sẽ thuộc về một thế hệ mới, trẻ hơn, ít trải nghiệm hơn, nhưng được chuẩn bị sớm và bài bản hơn ngay từ bây giờ.

U23 Viet Nam anh 1

Đội hình U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2026.
Highlights U23 Việt Nam 2-2 (7-6) U23 Hàn Quốc Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.

Bỏ qua thẻ đỏ, Đình Bắc quá xuất sắc

Một chiếc thẻ đỏ không thể xóa nhòa dấu ấn đậm nét mà Nguyễn Đình Bắc tạo ra tại VCK U23 châu Á 2026

2 giờ trước

Thẻ đỏ khiến Đình Bắc vắng trận gặp Malaysia

Nguyễn Đình Bắc đối mặt án treo giò và phạt tiền từ AFC, qua đó nguy cơ vắng mặt ở tuyển Việt Nam ở trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3.

5 giờ trước

HLV Kim Sang-sik: 'U23 Việt Nam thi đấu quả cảm'

Rạng sáng 24/1, HLV Kim Sang-sik nói về tình huống Đình Bắc bị đuổi và tinh thần chiến đấu của U23 Việt Nam sau trận cầu căng thẳng với U23 Hàn Quốc.

10 giờ trước

Minh Nghi

U23 Việt Nam U23 Việt Nam

    Đọc tiếp

    Nhung con so noi that ve hang cong U23 Viet Nam hinh anh

    Những con số nói thật về hàng công U23 Việt Nam

    22 phút trước 11:00 24/1/2026

    0

    Số liệu cho thấy U23 Việt Nam dứt điểm trúng khung thành ở mức cao, ghi 10 bàn thắng toàn giải, nhưng vẫn thiếu một mũi nhọn đủ ổn định để biến ưu thế thành khác biệt lớn.

    Hai cau thu U23 Viet Nam bi kiem tra doping hinh anh

    Hai cầu thủ U23 Việt Nam bị kiểm tra doping

    1 giờ trước 10:09 24/1/2026

    0

    AFC tiến hành kiểm tra doping Nguyễn Thanh Nhàn và Lê Văn Thuận sau trận thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc ở VCK U23 châu Á 2026 rạng sáng 24/1.

    Vi sao HLV Kim Sang-sik khong an mung? hinh anh

    Vì sao HLV Kim Sang-sik không ăn mừng?

    1 giờ trước 10:02 24/1/2026

    0

    HLV Kim Sang-sik không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, thậm chí gương mặt để lộ nét buồn sau khi U23 Việt Nam hạ U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026.

