Thẻ đỏ khiến Đình Bắc vắng trận gặp Malaysia

Nguyễn Đình Bắc đối mặt án treo giò và phạt tiền từ AFC, qua đó nguy cơ vắng mặt ở tuyển Việt Nam ở trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3.

Đình Bắc khả năng không thể khoác áo tuyển Việt Nam đấu Malaysia.

Người hùng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 với 4 bàn thắng, bất ngờ trở thành tâm điểm lo ngại sau pha vào bóng nguy hiểm ở phút 86 trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc rạng sáng 24/1.

Trong một pha tranh chấp, Đình Bắc ham bóng và dùng gầm giày đạp vào ống đồng cầu thủ U23 Hàn Quốc, khiến trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp không do dự. Dù U23 Việt Nam vẫn kiên cường giành hạng ba nhờ loạt luân lưu 7-6 (sau khi hòa 2-2), chiếc thẻ đỏ mở ra hậu quả nghiêm trọng cho cá nhân Đình Bắc.

Theo quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), thẻ đỏ trực tiếp ở giải U23 châu Á thường dẫn đến án treo giò tự động ít nhất 2 trận tại giải. Tuy nhiên, nếu AFC đánh giá pha bóng là hành vi thô bạo hoặc nguy hiểm (tương tự trường hợp trung vệ Phạm Lý Đức ở bán kết), án phạt có thể nặng hơn, lên tới 3 trận.

Đặc biệt, do Đình Bắc sinh năm 2004 quá tuổi tham dự kỳ U23 châu Á tiếp theo, bất kỳ án treo giò nào cũng sẽ được chuyển tiếp sang cấp độ đội tuyển quốc gia (ĐTQG), theo cơ chế chuyển tiếp án kỷ luật của AFC.

Đình Bắc khả năng cao sẽ bị treo giò ít nhất 2 trận ở các giải do AFC tổ chức sắp tới. Điều này đồng nghĩa anh chắc chắn vắng mặt ở trận ĐT Việt Nam gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tối 31/3 trên sân Thiên Trường.

Ngoài ra, khi đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026, Đình Bắc nếu được gọi cũng sẽ phải vắng mặt ở trận ra quân do án treo giò nói trên.

Với Đình Bắc, pha bóng chưa bị đánh giá là "bạo lực cực đoan", nhưng mức độ nguy hiểm (gầm giày thẳng vào chân đối thủ) khiến nhiều chuyên gia dự đoán AFC sẽ áp dụng án tương tự.

