Arsenal trước nguy cơ tái diễn kịch bản cũ

Một trận hòa với Brentford giữa tháng 2 từng mở ra đoạn kết cay đắng mùa 2022/23, và giờ Arsenal lại nghe thấy nhịp thở gấp gáp của Man City ngay sau lưng mình.

Mùa 2022/23 bắt đầu như một bản tình ca đẹp với Arsenal. Đội bóng của Mikel Arteta lao đi bằng nguồn năng lượng trẻ trung và niềm tin mãnh liệt. Họ kiểm soát thế trận, áp đặt nhịp chơi và liên tục giành chiến thắng.

Sau 19 vòng đấu, 50 điểm là con số khiến cả nước Anh phải trầm trồ. Emirates sống trong bầu không khí hân hoan. Người ta nói về một thế lực mới.

Brentford xuất hiện trong thời điểm nhạy cảm của Arsenal. Ảnh: Reuters.

"Bóng ma" năm cũ

Nhưng bóng đá không chỉ là những ngày tháng thăng hoa. Ngày 11/2/2023, Arsenal bị Brentford cầm hòa. Khi ấy, tất thảy đều cho đó chỉ là một cú khựng nhẹ. Không ai nghĩ nó sẽ là vết rạn đầu tiên.

Thế rồi áp lực tích tụ. Những trận hòa nối tiếp với Liverpool, West Ham và Southampton. Sự chắc chắn dần phai nhạt. Tháng 4 trở thành khúc cua định mệnh.

Trận thua 1-4 trước Man City như nhát cắt lạnh lùng. Cuối mùa, Arsenal về nhì. Họ xuất sắc, nhưng chưa đủ bản lĩnh để đi đến tận cùng.

Ba năm sau, gần như trong cùng một thời điểm, rạng sáng 13/2 mùa 2025/26, Brentford lại xuất hiện trong một thời điểm nhạy cảm. Arsenal một lần nữa bị cầm hòa.

Sự trùng hợp khiến ký ức cũ trỗi dậy, khiến những người hâm mộ Arsenal đủ lâu cũng cảm thấy rùng mình. Lần này, khoảng cách với Man City chỉ còn 4 điểm. Nhỏ hơn so với lợi thế họ từng nắm trong tay mùa 2022/23. Mong manh hơn. Dễ tổn thương hơn.

Cuộc đua vô địch vì thế mang dáng dấp của một cuộc rượt đuổi không hồi kết. Một phát biểu ví von trên mạng xã hội X cho rằng việc có Manchester City ở ngay phía sau giống như bị một con chó hoang rượt đuổi. Bạn không bao giờ dừng chạy, nhưng rồi bị trượt chân.

Không có sau đó nữa.

Arsenal phải chứng minh bản lĩnh. Ảnh: Reuters.

Dấu hỏi về bản lĩnh

Đó là cảm giác của những đội bóng dẫn đầu nhưng không bao giờ được phép thả lỏng. Khi phía sau là Man City, bạn không thể bước chậm.

Bạn phải chạy, dù đôi chân đã mỏi. Bạn phải giữ thăng bằng, dù mặt sân trơn trượt. Và chỉ cần một lần sẩy chân, giấc mơ có thể vỡ tan khi bạn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Arsenal hiện tại không còn là tập thể non nớt của ba năm trước. Họ trải qua nỗi đau hụt hơi ở chặng cuối. Họ hiểu giá trị của từng điểm số. Họ ý thức rõ rằng tháng 2 không trao cúp, nhưng có thể định hình tâm lý cho phần còn lại của mùa giải. Sự trưởng thành ấy là vốn liếng quý giá.

Khoảng cách 4 điểm không phải là tấm đệm an toàn. Nó là lời nhắc nhở rằng cuộc đua vẫn còn mở. Man City luôn nổi tiếng với những chuỗi bứt tốc ở giai đoạn quyết định. Họ kiên nhẫn, lạnh lùng và gần như không mắc sai lầm khi thời cơ đến.

Brentford vì thế trở thành một biểu tượng hơn là một đối thủ đơn thuần. Họ đánh dấu hai thời điểm giống nhau trên dòng thời gian của Arsenal. Một lần mở đầu cho cú trượt dài. Lần còn lại đặt ra câu hỏi về bản lĩnh. Lịch sử không bắt buộc phải lặp lại. Nhưng nó luôn thử thách những ai chưa sẵn sàng.

Arsenal đang đứng giữa hai trạng thái. Một bên là ký ức về mùa giải rực rỡ nhưng dang dở. Một bên là cơ hội sửa sai. Giấc mơ vô địch vẫn còn nguyên vẹn. Người hâm mộ vẫn tin. Đội bóng vẫn dẫn đầu.

Nhưng khi Man City ở ngay phía sau, mọi bước chạy đều phải chắc chắn. Mọi khoảnh khắc lơi lỏng đều phải trả giá. Arsenal không chỉ chạy để về đích. Họ chạy để không trượt chân thêm một lần nào nữa.

Và nếu giữ được thăng bằng trên đoạn đường đầy gió này, có lẽ lần này, họ sẽ không tỉnh giấc giữa chừng.

Highlights Brentford 1-1 Arsenal Rạng sáng 13/2, Arsenal bị Brentford cầm hòa với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.