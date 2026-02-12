Cú sốc với Kai Havertz

Kai Havertz tiếp tục làm bạn với phòng y tế khi dính thêm chấn thương mới, khiến cơn ác mộng về thể trạng của tiền đạo Arsenal ở mùa 2025/26 vẫn chưa có hồi kết.

Kai Havertz liên tục dính chấn thương.

Theo The Athletic, tuyển thủ Đức gặp vấn đề ở cơ bắp, song chưa rõ anh chấn thương trong buổi tập hay ở chiến thắng 3-0 trước Sunderland cuối tuần qua. Dù vậy, Havertz gần như chắc chắn vắng mặt trong giai đoạn then chốt của "Pháo thủ".

Trước đó, Havertz trải qua chuỗi ngày dài điều trị. Anh khép lại mùa 2024/25 bằng quá trình hồi phục chấn thương gân kheo, phải nghỉ thi đấu 3 tháng cuối mùa. Chưa kịp lấy lại nhịp độ, cựu sao Chelsea lại dính vấn đề ở đầu gối chỉ 1 tuần sau khi mùa giải mới khởi tranh và ngồi ngoài thêm 4 tháng rưỡi. Phải tới giữa tháng 1/2026, Havertz mới tái xuất.

HLV Mikel Arteta từng nhấn mạnh rằng cầu thủ người Đức cần được sử dụng thận trọng sau quãng nghỉ quá dài. Tuy nhiên, vận đen tiếp tục đeo bám cầu thủ 26 tuổi đúng thời điểm Arsenal bước vào lịch thi đấu dày đặc. Dự kiến Havertz phải nghỉ ít nhất 4-5 trận tới.

Tính đến nay, Havertz mới ra sân 7 trận trên mọi đấu trường, ghi 2 bàn và có 2 kiến tạo, trong đó đáng chú ý là pha lập công quyết định vào lưới đội bóng cũ Chelsea ở bán kết Carabao Cup hôm 4/2.

Với lịch thi đấu dày đặc phía trước, Havertz đang chạy đua với thời gian để kịp lấy lại thể lực cho chặng nước rút của Arsenal, đồng thời nuôi hy vọng góp mặt ở World Cup 2026 cùng tuyển Đức.

