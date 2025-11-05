Sáng kiến bất ngờ của Arsenal

Không Viktor Gyökeres, không Kai Havertz, Arsenal vẫn thắng.

Mikel Merino liên tục ghi bàn khi đá "số 9 ảo".

Trong cơn khủng hoảng chấn thương, Mikel Arteta lại tìm thấy một “trung phong” từ chính hàng tiền vệ. Và tên anh là Mikel Merino, người đang trở thành lời giải bất ngờ cho cơn đau đầu trên hàng công.

Giá trị bất ngờ của Merino

Mikel Merino chưa bao giờ được xem là một tiền đạo. Nhưng giữa cơn bão chấn thương, anh đang đóng vai “số 9” với phong độ khiến cả Emirates ngả mũ. Cú đúp vào lưới Slavia Prague trong chiến thắng 3-0 ở Champions League rạng sáng 5/11 không chỉ giúp Arsenal nối dài mạch toàn thắng, mà còn khẳng định: đội bóng của Arteta biết cách thích nghi và tiến lên, dù mất đi những mũi nhọn chủ lực.

Khi Gyökeres dính chấn thương cơ, Havertz vẫn nghỉ dài vì đầu gối, Arteta không có nhiều lựa chọn. Nhưng thay vì than phiền, ông chọn cách “phát minh”. Merino, tiền vệ trung tâm từng đá lùi sâu ở Real Sociedad, được kéo lên cao, giữ vai trò trung phong. Quyết định táo bạo ấy hóa ra lại trở thành điểm sáng chiến thuật của mùa giải.

Merino không có tốc độ như Gabriel Martinelli, cũng không có sức càn lướt như Gyökeres, nhưng anh sở hữu thứ vũ khí quan trọng hơn: tư duy và nhịp độ. Anh biết cách di chuyển đúng lúc, chọn vị trí khôn ngoan, và dứt điểm lạnh lùng. Hai bàn thắng vào lưới Slavia là minh chứng rõ ràng: một cú ra chân tinh tế từ pha tạt của Trossard, rồi cú đánh đầu hiểm hóc sau đường chuyền của Declan Rice.

Arteta nói ngắn gọn: “Cậu ấy là niềm vui của tôi. Merino có tâm thế của một thủ lĩnh. Khi mất người, bạn cần tìm giải pháp. Và cậu ấy chính là giải pháp đó”.

Khi Arsenal vắng những tiền đạo, Mikel Merino trở thành giải pháp cho CLB.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Merino sắm vai người hùng. Hồi tháng 2, khi cả Havertz lẫn Gabriel Jesus cùng chấn thương, anh từng được đẩy lên đá cao trong trận gặp Leicester và ghi cú đúp. Từ đó, tiền vệ Tây Ban Nha duy trì phong độ ấn tượng, kết thúc mùa trước với 9 bàn thắng trên mọi đấu trường, thành tích của một chân sút thực thụ.

Điều làm nên giá trị của Merino không nằm ở số bàn thắng, mà ở cách anh giúp đội chơi mạch lạc hơn. Mỗi pha chạm bóng của Merino đều có mục đích rõ ràng, luôn mở ra hướng triển khai mới. Anh không lao lên mù quáng, mà chọn cách hòa mình vào hệ thống pressing thông minh của Arteta. Merino giống cầu nối giữa hàng tiền vệ và tuyến đầu, biến sơ đồ của Arsenal linh hoạt đến mức đối thủ không kịp thích ứng.

Người lãnh đạo

Khi Gyökeres gia nhập Arsenal với giá 64 triệu bảng, ít ai nghĩ Arteta vẫn sẽ cần “trung phong giả”. Nhưng bóng đá luôn bất ngờ. Với việc cả Martinelli, Noni Madueke và Odegaard đều nghỉ, Merino trở thành nhân tố sống còn. Anh vừa là phương án tấn công, vừa là tấm gương về tinh thần chiến đấu trong phòng thay đồ, nơi Arteta gọi anh là “một trong những người lãnh đạo thực thụ”.

Đáng chú ý, Merino mang theo kinh nghiệm và bản lĩnh từ Euro 2024, nơi anh ghi bàn quyết định giúp Tây Ban Nha loại Đức ở tứ kết. Anh không hào nhoáng, không ồn ào, nhưng luôn hiện diện đúng lúc, giống như nhịp trống đều đặn giữa bản hòa tấu rực rỡ mang tên Arsenal.

Arteta từng nói: “Bạn phải biết sáng tạo khi mất người. Nếu không có lựa chọn, hãy tạo ra nó”. Và ông đã làm đúng như vậy. Không tiền đạo đúng nghĩa, nhưng Arsenal vẫn ghi bàn đều đặn, thắng liên tiếp 10 trận trên mọi đấu trường, giữ sạch lưới 8 trận liền, thành tích mà đội bóng chưa từng tái lập kể từ năm 1903.

Arsenal đang bay cao trên mọi đấu trường.

Trong bức tranh ấy, Merino không chỉ là “phương án chữa cháy”, mà đang là điểm tựa giúp cỗ máy Arsenal vận hành mượt mà. Anh không phải Gyökeres, cũng chẳng cần phải là ai khác. Anh chỉ cần là chính mình, một cầu thủ biết chơi cho tập thể, biết tỏa sáng khi đội bóng cần.

Ở Emirates, mọi chiến thuật của Arteta đều hướng đến sự linh hoạt. Và Merino chính là biểu tượng cho tinh thần đó: một tiền vệ hóa trung phong, một người thầm lặng biến nghịch cảnh thành cơ hội.

Nếu Arsenal tiếp tục bay cao trên bốn đấu trường, người ta sẽ nhớ đến những bàn thắng của Saka, những đường chuyền của Rice, nhưng có lẽ, cũng nên nhớ đến Merino, người khiến cụm từ “số 9 tạm quyền” trở thành biểu tượng của bản lĩnh và sự sáng tạo.