Thần đồng Arsenal đi vào lịch sử Champions League

  • Thứ tư, 5/11/2025 05:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Max Dowman tạo dấu ấn lịch sử tại Champions League khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu tại giải đấu này.

Max Dowman tạo nên dấu ấn lịch sử.

Rạng sáng 5/11, Dowman ra sân trong chiến thắng 3-0 của Arsenal trên sân Slavia Praha ở loạt trận thứ tư vòng phân hạng Champions League. Cầu thủ sinh năm 2009 vào sân từ ghế dự bị ở phút 72 để thay Timber, qua đó làm nên lịch sử.

Ở tuổi 15 và 308 ngày, Dowman trở thành cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu tại Champions League. Kỷ lục cầu thủ trẻ nhất từng ra sân ở Champions League trước đó thuộc về Youssoufa Moukoko (16 tuổi), người vào sân từ băng ghế dự bị cho Borussia Dortmund trong chiến thắng 2-1 trước Zenit St. Petersburg tại vòng bảng.

Hôm 30/10, Dowman cũng lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Arsenal ra sân từ đầu trong một trận đấu chính thức, nhờ màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng 2-0 trước Brighton tại vòng 4 Carabao Cup.

Màn trình diễn chững chạc và đầy tự tin của anh khiến giới chuyên môn phải kinh ngạc. Hồi tháng 8, Dowman đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ thứ hai từng ra sân tại Ngoại hạng Anh. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, tài năng trẻ sinh năm 2009 sẽ phá vỡ thêm nhiều kỷ lục của bóng đá châu Âu và thế giới.

