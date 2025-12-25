Girona rơi tự do

Từ hiện tượng Champions League đến đội bóng loay hoay trong nhóm xuống hạng, Girona đang trả giá cho một chuỗi sai lầm kéo dài, cả trên sân cỏ lẫn trong phòng điều hành.

HLV Michel chưa thể giúp Girona thoát khỏi khủng hoảng.

Năm 2025 đang trôi qua như một cơn ác mộng với Girona FC. Đội bóng từng làm chao đảo LaLiga, từng bước ra sân chơi Champions League với niềm kiêu hãnh của kẻ thách thức, giờ lại vật lộn để tồn tại. Vị trí trong nhóm nguy hiểm không còn là tai nạn ngắn hạn, mà là hệ quả của một quá trình trượt dài, nơi mọi vấn đề chồng chất và không được giải quyết dứt điểm.

Cái bẫy quen thuộc của những đội “ngựa ô” sập xuống Montilivi. Sau mùa giải lịch sử, Girona bước vào Champions League với nguồn lực hạn chế nhưng kỳ vọng lớn. Lịch thi đấu dày, áp lực tăng cao, đội hình mỏng dần lộ ra những giới hạn. Việc bị loại sớm ở châu Âu không giúp họ nhẹ gánh, mà còn kéo theo sự sa sút ở La Liga. Cuối mùa trước, Girona chỉ trụ hạng nhờ thắng Valladolid đã buông xuôi. Hai chiến thắng trong 16 vòng cuối là lời cảnh báo, nhưng nó đã không được lắng nghe đúng mức.

Hè 2025 lẽ ra phải là thời điểm để “làm mới” tinh thần. Điều đó đã không xảy ra. Girona khởi đầu mùa giải mới với phong độ u ám, chỉ một chiến thắng sau 11 trận. Tính rộng hơn, từ tháng 2 đến tháng 9, họ chỉ thắng 3 trong 27 trận. Con số ấy nói lên một điều: khủng hoảng không đến bất ngờ, nó kéo dài và âm ỉ, bào mòn sự tự tin của cả tập thể.

Vấn đề lớn nhất nằm ở cấu trúc đội hình và cách vận hành. Girona không xây dựng được một tập thể cân bằng. Nhiều vị trí thiếu chiều sâu, trong khi các bản hợp đồng mới không mang lại tác động tức thì. Đáng nói hơn, không ít tân binh cập bến quá muộn. Vanat, Ounahi đến khi mùa giải đã khởi tranh, lại chưa quen môi trường La Liga. Thời gian thích nghi là điều không thể tránh, nhưng Girona đã không có “dư địa” để chờ đợi. Mỗi trận thua lúc đó đều là một nhát cắt vào niềm tin.

Girona đang sa sút.

Khủng hoảng lộ rõ nhất ở hai vòng cấm. Girona thủng lưới nhiều nhất giải (để thủng lưới 33 bàn), trong khi hàng công lại thuộc nhóm ghi bàn kém nhất (ghi 15 bàn). Hiệu số bàn thắng bại âm sâu (-18) không chỉ phản ánh sự yếu kém về chuyên môn, mà còn cho thấy một đội bóng đánh mất bản sắc. Vấn đề thủ môn càng làm bức tranh thêm u ám. Gazzaniga bị chỉ trích, nhưng trong bối cảnh Livakovic không ra sân và phương án dự phòng chấn thương, HLV gần như không có lựa chọn. Đó là tình thế của một đội bóng bị đẩy vào góc tường.

Ở trung tâm cơn xoáy ấy là HLV Michel Sanchez. Người hùng của những mùa giải thăng hoa giờ đây đối diện sự hoài nghi công khai. Lần đầu tiên, hình ảnh một Michel đầy năng lượng, kiểm soát phòng thay đồ, bắt đầu rạn nứt. Áp lực từ kết quả khiến ông mệt mỏi, và sự mệt mỏi đó lan sang toàn đội. Ngay cả ban lãnh đạo, vốn luôn đặt niềm tin vào ông, cũng buộc phải thừa nhận rằng chiếc ghế HLV không thể miễn nhiễm trước chuỗi thất bại.

Girona vẫn còn cơ hội. Kỳ chuyển nhượng mùa đông mở ra hy vọng vá lại những lỗ hổng lớn nhất. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở con người, mà ở cách đội bóng tự nhìn lại mình. Nếu không giải quyết tận gốc sự mất cân bằng và khủng hoảng tâm lý, những bản hợp đồng mới chỉ là miếng băng dán tạm thời.

Từ hiện tượng đến kẻ vật lộn trụ hạng, Girona đang học bài học khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao. Và với Míchel, đây có thể là thử thách lớn nhất sự nghiệp: hoặc tìm lại quyền kiểm soát để kéo đội bóng thoát khỏi vũng lầy, hoặc chứng kiến giấc mơ Champions League nhanh chóng trở thành ký ức xa xỉ.