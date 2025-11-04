Girona, vì đâu nên nỗi?

Sau khi thoát khỏi cảnh rớt hạng La Liga mùa trước ngoạn mục, Girona tiếp tục rơi vào vòng xoáy cũ ở giai đoạn đầu mùa giải 2025/26.

Mùa này, Girona khởi đầu cực kỳ tệ hại.

Sau vòng đấu thứ 11 của La Liga, Girona đứng cuối bảng xếp hạng với chỉ 7 điểm sau 1 trận thắng, 4 trận hòa và tới 6 trận thua. Girona bắt đầu rơi vào vòng xoáy sa sút thậm tệ từ mùa giải năm ngoái, sau khi bất ngờ giành vé dự Champions League. Giờ thì mục tiêu lớn nhất của họ chỉ là giành được vé trụ hạng. Thực tế phũ phàng đó khiến nhiều người đặt câu hỏi, vì đâu Girona sa sút đến vậy?

Không còn là hiện tượng

Mùa giải trước, giai điệu biểu tượng của Champions League vang vọng quanh Montilivi khi Girona lần đầu tiên ra mắt tại giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ. Khi đó, sân vận động với 14.624 chỗ ngồi của Girona có sức chứa khiêm tốn nhất tại Champions League 2024/25. Điều đó càng thể hiện sự thăng tiến chóng mặt của họ. Trong lịch sử 87 năm của mình, Girona chỉ lần đầu tiên chơi tại La Liga từ năm 2017.

Khi Girona dẫn đầu La Liga trong mùa giải 2023/24, không ít người đã xem họ như một Leicester City của Tây Ban Nha. Cuối cùng, họ kết thúc La Liga 2023/24 ở vị trí thứ ba sau Real Madrid và Barcelona, nhưng vượt qua Atlético Madrid để giành quyền tham dự Champions League.

Từ đó, nhiều người kỳ vọng Girona có thể khẳng định vị thế thông qua việc thường xuyên tham dự cúp châu Âu, đặc biệt khi City Football Group là cổ đông lớn nhất tại câu lạc bộ với 47% cổ phần. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác.

Girona suýt xuống hạng mùa trước và hiện tại họ đứng bét bảng La Liga sau 11 trận. Thực tế phũ phàng đến với Girona sau những màn trình diễn vượt quá kỳ vọng hai năm trước. Girona chỉ là một thành phố nhỏ tại Catalonia, có dân số dưới 100.000 người và đang trở thành nạn nhân của chính thành công mình tạo ra.

El Pais cho rằng với giá trị đội hình, quy mô thành phố và doanh thu, Girona chỉ là CLB nằm ở nhóm trung bình khá của La Liga. Có lẽ vấn đề không phải là phong độ của Girona đã suy giảm, mà đơn giản hai năm trước họ có phong độ bất thường.

HLV Michel không cứu nổi Girona.

Girona kết thúc La Liga 2023/24 ở vị trí thứ 3, trong khi trước đó chưa bao giờ xếp trên vị trí thứ 10. Cũng cần lưu ý rằng đây chỉ là mùa giải thứ sáu của Girona tại La Liga trong toàn bộ lịch sử.

Khi các đối thủ bắt đầu cẩn trọng hơn, Girona chỉ giành ba chiến thắng trong 27 trận La Liga gần nhất. Việc giành quyền dự Champions League mùa trước cũng có nghĩa họ không thể mượn cầu thủ từ Manchester City. Và đây là khởi nguồn cho bi kịch.

Nạn nhân của thành công

Mối liên hệ của Girona với Manchester City là rõ ràng, thông qua Pere Guardiola, anh trai của Pep. Ông Pere Guardiola là Chủ tịch Girona nhiều năm qua. Mặc dù City Football Group và giới chủ Man City có đầu tư vào Girona, nhưng CLB La Liga thăng tiến không phải nhờ đầu tư mạnh tay.

Họ đạt thành công nhờ các thương vụ chuyển nhượng thông minh và hợp lý. Nếu không thể mua các cầu thủ với giá rẻ, họ sẽ được Manchester City hoặc các CLB từ hệ thống City Football Group trên khắp thế giới đem cho mượn hoặc bán cầu thủ với giá "rẻ như cho".

Nhờ thế, những Artem Dovbyk, Aleix Garcia, Miguel Gutierrez, Yangel Herrera, Eric García và Savinho bước ra ánh sáng, tăng giá đáng kể. Vấn đề của Girona đó là họ không thay thế được các cầu thủ chủ chốt sau khi bán người.

Những người thay thế như Bojan Miovski, Yaser Asprilla, Abel Ruiz, Donny van de Beek và Arnaut Danjuma đều không thành công. Những trụ cột khác còn ở đội bóng thì đã lớn tuổi, chẳng hạn như Paolo Gazzaniga, David Lopez, Stuani hoặc Daley Blind.

Kể từ đầu mùa giải 2024/25, Girona là đội chi tiêu cao thứ sáu tại LaLiga (73,4 triệu euro) nhưng đã thu về nhiều hơn đáng kể từ việc bán cầu thủ (115,8 triệu euro). Lợi nhuận 42,4 triệu euro mà Girona đạt được trong khoảng thời gian đó là cao thứ tư tại La Liga và họ cũng không đầu tư mạnh vào thị trường chuyển nhượng để đảm bảo vị thế.

City Football Group từng chi hàng đống tiền để biến Man City thành câu lạc bộ hàng đầu châu Âu nhưng họ áp dụng cách tiếp cận thực tế hơn tại Girona. Rõ ràng là việc giành cúp hay thường xuyên giành quyền dự cúp châu Âu không phải mục tiêu chính của giới chủ UAE với Girona.

Vì thế, đội bóng xứ Catalonia giờ phải hài lòng với vị thế "chiếu dưới" tại La Liga.