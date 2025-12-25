Ronaldo không chấp nhận hồi kết

Ở tuổi 40, Cristiano Ronaldo không nói về hồi kết. Anh nói về cột mốc chưa ai từng chạm tới.

Ronaldo vẫn đang cho thấy phong độ đáng kinh ngạc.

Cristiano Ronaldo ghi 943 bàn trong sự nghiệp. Con số ấy không chỉ là một thống kê. Nó là tuyên ngôn. Khi phần lớn cầu thủ cùng thế hệ treo giày hoặc lùi về hậu trường, Ronaldo vẫn đứng trên sân, vẫn chạy chỗ trong vòng cấm, vẫn kết thúc bằng thứ bản năng sát thủ không hề phai nhạt theo thời gian.

Còn 57 bàn nữa để chạm mốc 1.000. Nghe có vẻ xa xôi, nhưng với Ronaldo, đó là một mục tiêu cụ thể chứ không phải giấc mơ viển vông.

Từ ngày rời châu Âu để sang Saudi Arabia, nhiều người cho rằng anh bước vào giai đoạn dưỡng già. Thực tế thì ngược lại. Ronaldo đạt hiệu suất ghi bàn cao nhất sự nghiệp ở Al Nassr. Hơn 100 bàn chỉ sau hơn 110 trận. Trung bình gần một bàn mỗi trận. Mùa này, anh có 12 bàn sau 13 lần ra sân. Những con số không dành cho một cầu thủ đã bước qua tuổi 40.

Ronaldo chưa từng đá bóng để cho đủ. Anh đá để chiến thắng. Đó là sự khác biệt lớn nhất giữa anh và phần còn lại. Từ Sporting Lisbon, Manchester United, Real Madrid, Juventus cho đến Al Nassr, mọi hành trình đều gắn liền với cùng một mục tiêu. Ghi bàn nhiều nhất có thể. Và luôn nghĩ rằng mình chưa đủ.

Trong bối cảnh đó, năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt. World Cup có thể là giải đấu lớn cuối cùng của anh cùng tuyển Bồ Đào Nha. Sáu kỳ World Cup trong sự nghiệp là một kỷ lục hiếm có. Nhưng Ronaldo không đến đó để làm nhân chứng. Anh đến để vô địch. Và trên hết, để rút ngắn khoảng cách tới con số 1.000.

Ronaldo vẫn còn mục tiêu để phấn đấu.

Lịch thi đấu dày đặc của Al Nassr, cộng thêm các trận đấu quốc tế, mang lại cho Ronaldo đủ số lần ra sân để hiện thực hóa mục tiêu. Nếu không gặp chấn thương nghiêm trọng, anh chỉ cần khoảng 60 trận nữa. Với hiệu suất hiện tại, cột mốc lịch sử ấy có thể đến sớm hơn người ta nghĩ.

Điều khiến người hâm mộ nể phục không nằm ở những bàn thắng. Nó nằm ở cách Ronaldo chống lại thời gian. Anh không chờ cơ thể tự thích nghi. Anh ép cơ thể phải phục vụ tham vọng. Từ chế độ ăn uống, tập luyện cho đến giấc ngủ, mọi chi tiết đều được thiết kế để kéo dài tuổi thọ đỉnh cao.

Có người nói Ronaldo may mắn vì thi đấu ở môi trường ít áp lực hơn. Nhưng không môi trường nào tạo ra hơn 50 bàn mỗi năm suốt hai mùa liên tiếp nếu bản thân cầu thủ không còn khao khát. Không giải đấu nào trao cho bạn động lực nếu bạn không tự đặt mình vào cuộc đua với lịch sử.

Ronaldo cũng đang bỏ xa mọi đối thủ trong cuộc chiến ghi bàn cho đội tuyển quốc gia. 143 bàn cho Bồ Đào Nha là một con số khiến phần còn lại của thế giới chỉ có thể nhìn theo. Kỷ lục này không chỉ phản ánh tài năng. Nó phản ánh sự bền bỉ mà rất ít cầu thủ có được.

Ở Real Madrid, di sản của anh vẫn còn nguyên giá trị. 450 bàn cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không phải một cột mốc để bị xô đổ trong một sớm một chiều. Kylian Mbappe có thể chạm tới vài kỷ lục mùa giải, nhưng để chạm tới tổng thành tích của Ronaldo, cần nhiều hơn cả tài năng.

Với Cristiano, 1.000 bàn thắng không phải là một dấu chấm hết. Nó là dấu mốc để chứng minh rằng giới hạn trong bóng đá đôi khi chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng. Và khi anh còn bước ra sân, cuộc đua ấy vẫn tiếp tục.