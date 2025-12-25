Tối 24/12, Cristiano Ronaldo đóng góp 1 kiến tạo trong chiến thắng 5-1 của Al Nassr trước Al Zawraa ở lần đầu tiên ra sân tại AFC Champions League Two mùa này.

Ronaldo kiến tạo trong lần đầu ra sân ở AFC Champions League Two mùa này.

Ban huấn luyện Al Nassr ban đầu không sử dụng Ronaldo ở các trận vòng bảng, nhằm đảm bảo thể lực cho giai đoạn knock-out khốc liệt. Nhưng do Al Nassr sớm giành vé đi tiếp, Ronaldo được ra sân để dần làm quen với nhịp độ ở cúp châu Á.

Trong khi đó, Al Nassr khép lại vòng bảng AFC Champions League Two theo cách không thể ấn tượng hơn trên sân nhà Al-Awwal Park. Trong bữa tiệc bàn thắng, Ronaldo không trực tiếp ghi bàn nhưng vẫn là tâm điểm, giữ vai trò nhạc trưởng và để lại dấu ấn rõ nét trong lối chơi của đại diện Saudi Arabia.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Al Nassr tràn lên tấn công với thế trận một chiều. Sự hiện diện của Ronaldo trên hàng công buộc hàng thủ Al Zawraa phải lùi sâu, tạo khoảng trống lớn cho các vệ tinh xung quanh. Phút 12, Kingsley Coman khai thông thế bế tắc bằng cú sút chân trái gọn gàng. Chỉ 7 phút sau, Wesley nhân đôi cách biệt, đặt đội khách vào thế chống đỡ bị động.

Sức ép không ngừng của Al Nassr được cụ thể hóa bằng bàn thắng thứ ba ở phút 29, khi trung vệ Abdulelah Al Amri đánh đầu chính xác từ tình huống cố định. Trước khi hiệp một khép lại, dấu ấn lớn nhất của Ronaldo xuất hiện. Phút 44, CR7 tung đường chọc khe tinh tế, mở ra cơ hội để Joao Felix dứt điểm thành bàn. Pha xử lý cho thấy nhãn quan chiến thuật của chủ nhân 5 Quả bóng vàng.

Ngay đầu hiệp hai, Ronaldo được rút ra nghỉ, khép lại một trận đấu hiệu quả dù không ghi bàn. Al Zawraa có bàn danh dự ở phút 50, nhưng hy vọng mong manh nhanh chóng bị dập tắt khi Coman hoàn tất cú đúp ở phút 56.