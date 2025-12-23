Bước nhảy vọt giúp Ronaldo thành tỷ phú

Quyết định sang Saudi Arabia thi đấu giúp Cristiano Ronaldo tạo ra bước nhảy vọt đáng kể về thu nhập.

Ronaldo thành tỷ phú bóng đá. Ảnh: Reuters.

Năm 2022, khi còn khoác áo MU, Ronaldo nhận mức thu nhập khoảng 30 triệu USD mỗi mùa, theo Capology. Dù vậy, các tổ chức uy tín như Forbes hay Celebrity Net Worth vẫn ước tính tài sản ròng của Ronaldo dao động trong khoảng 500- 600 triệu USD . Phần lớn khối tài sản này đến từ mức lương khổng lồ anh từng nhận tại Real Madrid và Juventus.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Ronaldo đến vào cuối năm 2022, khi anh quyết định gia nhập Al Nassr tại Saudi Arabia. Bản hợp đồng có giá trị xấp xỉ 200 triệu USD mỗi năm nhanh chóng biến siêu sao người Bồ Đào Nha thành tâm điểm của làng thể thao thế giới, đồng thời mở ra giai đoạn tăng trưởng tài sản mạnh mẽ cho CR7.

Năm 2023, Ronaldo được Forbes vinh danh là vận động viên được trả lương cao nhất hành tinh, với tổng thu nhập hơn 136 triệu USD trong năm. Ngoài mức lương từ Al Nassr, anh còn thu về khoản tiền đáng kể từ hợp đồng trọn đời với Nike cùng nhiều thương hiệu toàn cầu khác.

Ronaldo có bước nhảy vọt thu nhập sau khi gia nhập Al Nassr. Ảnh: Reuters.

Trong giai đoạn này, giá trị tài sản ròng của Ronaldo được ước tính từ 500 đến 650 triệu USD . Song song đó, thương hiệu CR7 không ngừng mở rộng với các dự án khách sạn, thời trang và phòng gym tại nhiều quốc gia.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2024. Theo Forbes, thu nhập thường niên của Ronaldo dao động từ 260 đến 275 triệu USD , chủ yếu nhờ hợp đồng béo bở với Al Nassr. Các hoạt động kinh doanh ngoài sân cỏ giúp tổng tài sản của anh được ước tính lên tới khoảng 800 triệu USD vào cuối năm.

Đỉnh cao đến vào năm 2025, khi Bloomberg xác nhận Ronaldo sở hữu khối tài sản khoảng 1,4 tỷ USD . Điều này giúp anh trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên đạt cột mốc tỷ phú. Hợp đồng gia hạn với Al Nassr, trị giá khoảng 225 triệu USD mỗi năm, bao gồm lương, thưởng và bản quyền hình ảnh, cùng nguồn thu ổn định từ Nike và đế chế CR7, đã đưa Ronaldo lên vị thế chưa từng có trong lịch sử bóng đá.

Hành trình của Ronaldo là minh chứng rõ ràng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa tài năng, kỷ luật và tư duy kinh doanh đỉnh cao.

