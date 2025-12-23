Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Em gái Messi gặp tai nạn

  Thứ ba, 23/12/2025 17:46 (GMT+7)
Gia đình Lionel Messi vừa trải qua những giờ phút lo lắng khi em gái anh, Maria Sol Messi, gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Miami (Mỹ).

Maria là em gái kém Leo 6 tuổi.

Sự việc xảy ra chỉ vài ngày trước đám cưới của Maria, dự kiến diễn ra vào ngày 3/1/2026 tại quê nhà Rosario (Argentina), khiến kế hoạch vui mừng của cả nhà Messi phải tạm gác lại.

Theo thông tin từ mẹ Messi, bà Celia Cuccittini, được chia sẻ qua chương trình truyền hình Argentina, Maria Sol đột ngột ngất xỉu khi đang lái chiếc SUV, dẫn đến mất kiểm soát và đâm thẳng vào tường.

Cú va chạm mạnh khiến cô bị đa chấn thương: hai đốt sống lưng gãy, gãy gót chân, gãy cổ tay, kèm theo vết bỏng nghiêm trọng. May mắn thay, Maria qua giai đoạn nguy kịch và được đưa về Rosario để bắt đầu quá trình phục hồi chức năng.

Bà Celia trấn an: "Con bé ổn, đã về Argentina và đang hồi phục". Tuy nhiên, với những chấn thương phức tạp như vậy, việc cô đứng vững để tổ chức đám cưới là bất khả thi.

Lễ cưới giữa Maria với Julian "Tuli" Arellano, huấn luyện viên đội trẻ Inter Miami, người bạn thời thơ ấu của cô đành phải dời lịch vô thời hạn.

Maria Sol, 32 tuổi, luôn giữ hình ảnh kín đáo dù mang họ Messi nổi tiếng. Cô là nhà thiết kế thời trang thành công, sáng lập thương hiệu Bikinis Rio và từng quản lý vài dòng sản phẩm của anh trai.

