Tuyển thủ Indonesia đi vào lịch sử Bundesliga

Hậu vệ Kevin Diks trở thành cầu thủ Indonesia đầu tiên đảm nhận vai trò đội trưởng trong một trận đấu tại Bundesliga.

Kevin Diks lần đầu mang băng đội trưởng Monchengladbach.

Hôm 14/3, trong chiến thắng 2-0 của Borussia Monchengladbach trước St. Pauli thuộc vòng 26 Bundesliga, Diks được trao băng thủ quân sau khi đội trưởng chính Nico Elvedi rời sân ở phút 87. Đây là khoảnh khắc lịch sử với cá nhân Diks lẫn bóng đá Indonesia, bởi lần đầu tiên một cầu thủ xứ vạn đảo mang băng đội trưởng tại Bundesliga.

Ở trận này, Diks thi đấu trọn 90 phút, góp phần quan trọng giúp Gladbach giành trọn 3 điểm và giữ sạch lưới. Trận đấu diễn ra tại sân Borussia-Park chứng kiến Gladbach giành chiến thắng quan trọng để nới rộng khoảng cách với khu vực xuống hạng.

Dù chỉ mới chuyển đến Gladbach từ đầu mùa giải này, ngôi sao tuyển Indonesia nhanh chóng chứng tỏ tầm quan trọng. Được định giá hơn 4,5 triệu euro, Diks là một trong những cầu thủ Đông Nam Á đáng chú ý nhất tại châu Âu ở thời điểm hiện tại.

Anh sinh năm 1996, có mẹ là người gốc Indonesia. Hậu vệ này được đào tạo ở Vitesse (Hà Lan), sau đó sang Fiorentina tại Serie A, rồi cập bến Copenhagen vào năm 2021, trước khi được Monchengladbach chiêu mộ năm ngoái.

