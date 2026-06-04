Lệnh cấm gây tranh cãi ở World Cup 2026

FIFA đang đối mặt với làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ sau khi ban hành quy định mới.

FIFA gây tranh cãi.

Một tuần trước khi World Cup 2026 khởi tranh, FIFA khiến dư luận dậy sóng khi cấm khán giả mang chai nước cá nhân vào sân thi đấu. Trước đó, quy định dành cho người sở hữu vé cho phép mang theo chai nhựa trong suốt, rỗng và có dung tích tối đa một lít để tiếp nước bên trong sân.

FIFA giải thích rằng quyết định này được đưa ra nhằm bảo đảm an toàn cho cầu thủ và khán giả. Theo cơ quan quản lý bóng đá thế giới, nhiều sân vận động tại Mỹ, Canada và Mexico vốn đã áp dụng lệnh cấm mang chai lọ từ bên ngoài vào với lý do an ninh. Do đó, FIFA quyết định thống nhất quy định trên toàn bộ các địa điểm tổ chức World Cup 2026.

Dù vậy, động thái này nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội từ các hội cổ động viên. Nhóm CĐV mang tên "Free Lions", đại diện cho người hâm mộ tuyển Anh, cho rằng quy định mới được ban hành quá muộn và đi ngược lại những cam kết trước đó về việc hỗ trợ khán giả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

FIFA cấm CĐV mang nước vào sân.

Nỗi lo càng gia tăng khi World Cup 2026 sẽ diễn ra vào mùa hè tại Bắc Mỹ, nơi nhiều thành phố đăng cai thường xuyên ghi nhận nhiệt độ rất cao. Theo nghiên cứu của tổ chức World Weather Attribution, có tới 9 trận đấu được dự báo diễn ra trong điều kiện nhiệt độ vượt ngưỡng khuyến nghị an toàn. Thậm chí, khoảng 5 trận có thể diễn ra trong mức nhiệt mà các chuyên gia cho rằng nên được hoãn để bảo vệ sức khỏe cầu thủ và người hâm mộ.

Để giảm bớt tác động của thời tiết nóng bức, FIFA cho biết sẽ bố trí các điểm cấp nước, quạt làm mát, trạm phun sương và khu vực tránh nóng quanh sân vận động. Bên cạnh đó, các trận đấu cũng sẽ có quãng nghỉ kéo dài ba phút trong mỗi hiệp để cầu thủ bổ sung nước.

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ vẫn cho rằng việc hạn chế mang nước từ bên ngoài vào sân là quyết định khó hiểu trong bối cảnh nguy cơ nắng nóng đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất của World Cup 2026.

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