U19 Việt Nam đè bẹp Myanmar

Chiều 4/6, U19 Việt Nam giành chiến thắng 5-0 trước Myanmar, qua đó tạo lợi thế lớn trong cuộc tranh vé đi tiếp với Indonesia ở bảng A Giải U19 Đông Nam Á 2026.

U19 Việt Nam có chiến thắng thứ 2 tại Giải U19 Đông Nam Á 2026.

Sau chiến thắng 3-0 trước Timor-Leste ở trận ra quân, U19 Việt Nam bước vào trận đấu với Myanmar cùng sự tự tin cao độ. Các học trò của HLV Yutaka Ikeuchi kiểm soát bóng vượt trội trong phần lớn thời gian hiệp 1.

Dù vậy, trước hàng phòng ngự chơi kín kẽ của Myanmar, U19 Việt Nam phải chờ đến phút 29 mới có thể khai thông thế bế tắc. Từ tình huống phạt góc, bóng được đánh đầu chuyền vào trong để Tấn Dũng băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số trận đấu. Trước khi hiệp một khép lại, cách biệt được nhân đôi cho đội bóng áo trắng. Phút 43, Công Hậu có mặt đúng lúc trong vùng cấm, xử lý gọn gàng ở cự ly gần trước khi dễ dàng đưa bóng vào lưới.

Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi U19 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép. Ngay phút 49, Văn Bách tung cú sút sệt hiểm hóc vào góc xa, gia tăng cách biệt lên 3-0.

Đến phút 62, Công Hậu bị phạm lỗi trong vùng cấm, mang về quả phạt đền cho U19 Việt Nam. Trên chấm 11 m, Duy Khang dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 4-0. Đến phút 84, Thiên Phú, tiền đạo vào sân thay người, có tình huống bật cao đánh đầu chuẩn xác, nâng số bàn thắng của U19 Việt Nam lên con số 5.

Ngược lại, Myanmar thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể tìm được bàn thắng danh dự. Chung cuộc, U19 Việt Nam giành chiến thắng đậm 5-0, qua đó tạm dẫn đầu bảng A với 6 điểm sau hai lượt trận.

Trong khi đó, Myanmar rơi xuống cuối bảng khi toàn thua và đã để thủng lưới 8 bàn. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi tạo lợi thế trước cuộc đối đầu mang tính quyết định tấm vé đi tiếp ở bảng A với Indonesia ở lượt trận cuối diễn ra vào lúc 19h ngày 7/6.