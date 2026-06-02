Vì sao U19 Việt Nam không có Trần Gia Bảo?

Khi Trần Gia Bảo góp công vào 2 trên 3 bàn giúp HAGL quật ngã CLB Hà Nội cuối tuần qua, nhiều người mới ngạc nhiên tự hỏi vì sao anh vắng mặt ở U19 Việt Nam?

Trần Gia Bảo không còn là gương mặt xa lạ của bóng đá trẻ Việt Nam. Chàng trai sinh năm 2008 là cái tên Đông Nam Á duy nhất góp mặt trong danh sách 60 tài năng trẻ bóng đá thế giới của tờ The Guardian hồi tháng 10/2025. Cũng trong quãng thời gian ấy, Gia Bảo được Transfermarkt định giá 50.000 euro, nằm trong top 15 cầu thủ U17 đắt giá nhất châu Á.

Tại sao một cầu thủ có "profile" đẹp cỡ ấy, được ra sân V.League thường xuyên lại vắng mặt khi U19 Việt Nam lên đường chinh phục giải Đông Nam Á?

Gia Bảo là sự thiếu vắng đáng kể nhất của U19 Việt Nam ở giải Đông Nam Á đang diễn ra tại Indonesia. Ảnh: Bảo Ngọc.

Lý do học vấn

Loạt trận bán kết giải U19 Đông Nam Á diễn ra ngày 11/6. Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia diễn ra vào các ngày 10, 11 và 12/06. Gia Bảo đang học lớp 12. Chỉ cần U19 Việt Nam vượt qua vòng bảng, Bảo chắc chắn không thể tham dự kỳ thi.

Tuy nhiên, thành phần tuyển U19 Việt Nam hiện tại có rất nhiều cầu thủ sinh năm 2008 và phải thi tốt nghiệp THPT quốc gia như Gia Bảo gồm: thủ môn Hoa Xuân Tín (CA TP.HCM); các hậu vệ Lê Huy Việt Anh (PVF), Lê Tấn Dũng (SLNA); các tiền vệ Đậu Hồng Phong (Hà Nội), Nguyễn Văn Khánh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh); các tiền đạo Nguyễn Thiên Phú (Hà Nội), Hoàng Trọng Duy Khang (PVF) và Nguyễn Văn Bách (PVF).

Thực tế, việc các trung tâm/CLB chủ quản của những cầu thủ trên đồng ý cho họ lên hội quân là quyết định có phần mạo hiểm. Các cầu thủ sẽ chỉ được miễn thi và đặc cách xét tốt nghiệp khi có thành tích nổi bật ở giải U19 Đông Nam Á, thay vì chỉ cần được triệu tập. Nếu không có thành tích, họ sẽ phải tiếp tục ôn thi và chờ thêm một năm rồi thi lại cùng các học sinh kém tuổi (sinh năm 2009).

Vì vậy, các cầu thủ sinh năm 2008 đang cùng U19 Việt Nam chinh chiến tại giải U19 Đông Nam Á sẽ phải nỗ lực trên 100% sức mình để không bỏ lỡ kỳ thi. Trường hợp của nhóm cầu thủ này gợi nhớ câu chuyện nổi tiếng của bóng đá Hàn Quốc, nơi các vận động viên cũng được đặc cách miễn nghĩa vụ quân sự nếu có thành tích ấn tượng tại các giải đấu lớn.

Trở lại với bóng đá Việt Nam, trong quá khứ, các tuyển thủ U19 nữ Việt Nam sinh năm 2001 cũng được miễn thi và đặc cách xét tốt nghiệp THPT quốc gia khi tập huấn, thi đấu vòng loại U19 nữ châu Á 2019 và hoàn thành mục tiêu giành vé vào vòng chung kết.

Lý do từ giải đấu và CLB

U19 Đông Nam Á 2026 không thuộc hệ thống các giải đấu chính thức của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) nên các CLB chủ quản không có nghĩa vụ phải nhả người cho đội tuyển. Với trường hợp của Gia Bảo, HAGL cũng muốn giữ sao mai mang áo số 16 lại để phục vụ cuộc đua trụ hạng. Trước khi tuyển U19 Việt Nam lên đường sang Indonesia dự giải, đội bóng phố núi đang xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng với 23 điểm và chưa chắc chắn sẽ ở lại với V.League 1 2026/27.

Việc Gia Bảo là cầu thủ U19 hiếm hoi được ra sân thường xuyên tại V.League vô tình khiến anh trở nên quan trọng hơn với CLB, đồng nghĩa phải ở lại Gia Lai để phục vụ mục tiêu trụ hạng của đội bóng. Thực tế cho thấy HAGL đã đúng trong lựa chọn này.

Hai dấu ấn của Gia Bảo trong thắng lợi 3-1 trước Hà Nội (một bàn thắng ở phút 80 và quả tạt khiến Nguyễn Thành Chung vô tình phản lưới ở phút 59) đã góp công lớn giúp HAGL trụ hạng. Sao mai 18 tuổi đã lên tiếng đúng lúc CLB chủ quản cần anh nhất.

Gia Bảo đang là cái tên nổi bật nhất của lứa 2008 vắng mặt tại giải U19 Đông Nam Á 2026. Ngoài Gia Bảo, một số cái tên cùng năm sinh khác cũng không nằm trong danh sách tuyển U19 Việt Nam dự giải U19 Đông Nam Á 2026 là Cù Lưu Hậu, Đặng Thiện Quang, Trần Đông Thức, Phùng Bá Đức Anh, Ngô Hoàng Gia Huy, Nguyễn Đức Nhật, Nguyễn Doãn Mạnh, Khuất Đôn Tùng...

Đây là các cầu thủ có tên ở danh sách tuyển U19 Việt Nam tập huấn hồi tháng 3 hoặc tháng 4. Họ có thể bị loại vì chuyên môn. Song, không ngoại trừ khả năng vắng mặt vì bận thi THPT quốc gia. “Ban huấn luyện đang đối diện với không ít khó khăn trong việc tập hợp đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Nhiều cầu thủ trong độ tuổi U19 hiện thi đấu cho các CLB chủ quản tại các giải chuyên nghiệp quốc gia và Giải hạng Nhì quốc gia, khiến việc hội quân không thể diễn ra đồng bộ ngay từ đầu. Bên cạnh đó, một số cầu thủ sinh năm 2008 cũng vướng lịch thi tốt nghiệp THPT trùng với thời điểm diễn ra Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026”, bài viết trên trang chủ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chiều 28/4 có đoạn.