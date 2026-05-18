CLB HAGL không thể mãi sống bằng quá khứ

Điều đáng lo với CLB HAGL lúc này không chỉ là thành tích, mà là cảm giác người hâm mộ dần quay lưng với đội bóng.

CLB HAGL liên tục thất bại gần đây.

Người hâm mộ HAGL đến sân với chút hy vọng mong manh để tìm lại cảm giác chiến thắng. Nhưng đổi lại, họ chỉ nhận về sự thất vọng bởi những màn trình diễn thiếu sức sống của đội nhà. Chính thầy trò HLV Lê Quang Trãi đang khiến niềm tin vốn đã ít ỏi nơi khán giả phố Núi dần mất đi.

Mong manh niềm tin

Phần lớn phản ứng trên mạng xã hội của HAGL sau thất bại trước Hà Tĩnh ở vòng 23 V.League 2025/26 đều mang sự chán nản, mỉa mai hoặc không hài lòng. Rất ít sự cảm thông được dành cho đội bóng phố Núi bởi đơn giản, HAGL vừa trải qua hai trận đấu đáng thất vọng.

Nếu thất bại trước những đội bóng mạnh, người hâm mộ có thể dễ chấp nhận hơn. Nhưng điều khiến họ hụt hẫng nằm ở chỗ các đội đánh bại HAGL ngay trên sân Pleiku lại đều đang chật vật ở nhóm dưới. Hà Tĩnh hay PVF-CAND đều không ở trạng thái tốt nhất, thậm chí đang đối mặt với những khó khăn riêng, nhưng vẫn có thể rời Pleiku với kết quả tích cực.

Hơn 10 năm trước, nhiều CLB từng xem HAGL là “địa chỉ đỏ” của V.League. Sân Pleiku luôn đông kín khán giả và tạo ra bầu không khí rất đặc biệt. Nhưng nhìn vào bốn khán đài lúc này, hình ảnh ấy gần như chỉ còn là ký ức.

CLB HAGL đang đánh mất chính mình.

Lượng khán giả ngày càng thưa dần khiến Pleiku trở thành một trong những sân có lượng người xem thấp nhất giải. Theo thống kê của VPF, tổng số khán giả trong ba trận sân nhà gần nhất của HAGL là 10.500 người, trung bình khoảng 3.500 khán giả mỗi trận. Thực tế, nhiều người còn cho rằng con số ấy có phần “dễ chịu” hơn so với tình hình thật trên khán đài.

Nhìn lại mình trước khi trách người

Không khí đìu hiu trên sân phản ánh rõ thành tích và hình ảnh của HAGL trong những mùa gần đây. Điều đáng nói là đội bóng phố Núi dường như chưa thật sự nhìn lại chính mình để tìm nguyên nhân cốt lõi, mà thường xuyên hướng tới các yếu tố bên ngoài sau thất bại.

Sau trận thua Hà Tĩnh, HLV Lê Quang Trãi phản ứng khá mạnh với công tác trọng tài, đặc biệt ở tình huống HAGL chịu phạt đền. Tuy nhiên, đa số người xem đều cho rằng quyết định ấy hợp lý khi VAR đã được tham khảo kỹ. Xuyên suốt trận đấu cũng không xuất hiện quá nhiều tình huống gây tranh cãi để trọng tài trở thành nguyên nhân chính cho thất bại của đội chủ nhà.

Trước đó, ở trận gặp PVF-CAND trên sân Pleiku, HAGL sử dụng đội hình khác lạ và nhận thất bại đáng thất vọng. Sau trận đấu, lý do được đưa ra là cầu thủ bị quá tải.

Đó là điều khiến nhiều người khó đồng tình.

CLB HAGL vẫn loay hoay với chính mình. Ảnh: Hà Ngọc Chính.

Nếu những đội như Nam Định hay CAHN phải thi đấu liên tục trên nhiều mặt trận và than phiền về thể lực, điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng với HAGL, đội bóng chỉ thi đấu trung bình mỗi tuần một trận, việc nói cầu thủ quá tải khiến nhiều người bất ngờ.

Cũng cần nhớ rằng ở những mùa giải trước, HAGL từng tự hào là đội áp dụng các phương pháp hỗ trợ thể lực hiện đại để nâng cao sức bền cho cầu thủ. Vì vậy, khi đội bóng liên tục gặp vấn đề về thể trạng hay chấn thương, có lẽ điều cần xem lại đầu tiên là cách chuẩn bị chuyên môn và phương pháp huấn luyện.

Thứ bóng đá đẹp từng là niềm tự hào của HAGL dưới thời bầu Đức cũng không còn được duy trì trong vài mùa gần đây. Đội bóng phố Núi giờ chơi thực dụng hơn, thiếu bản sắc hơn và khó tạo cảm xúc như trước.

Điều người hâm mộ cần lúc này không phải những lời giải thích hay đổ lỗi, mà là sự nhìn nhận thẳng thắn về năng lực chuyên môn của đội bóng. Khi dám đối diện với thực tế và thay đổi, HAGL có lẽ vẫn còn cơ hội kéo khán giả trở lại sân Pleiku.

Bởi điều đáng lo nhất không phải một mùa giải thất vọng, mà là khi người hâm mộ dần không còn muốn đặt niềm tin vào đội bóng nữa.