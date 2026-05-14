U14 HAGL dừng bước, lộ diện bán kết giải quốc tế Gia Lai

Đội trẻ HAGL bị loại đầy tiếc nuối trước PVF, trong khi U14 Hà Nội và U14 SLNA cùng tạo dấu ấn mạnh ở Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026.

Ngày 13/5, vòng tứ kết Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 khép lại với việc xác định đủ bốn đội góp mặt ở bán kết gồm U14 Hà Nội, U14 SLNA, U14 PVF và Học viện Bóng đá trẻ Malaysia.

Trận đấu đáng chú ý nhất là màn so tài giữa chủ nhà U14 HAGL và U14 PVF. Đội bóng phố Núi nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Các cầu thủ trẻ HAGL cho thấy khả năng phối hợp khá mạch lạc, liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương.

Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của U14 HAGL nằm ở khả năng dứt điểm. Dù có nhiều thời cơ thuận lợi, các chân sút đội chủ nhà đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Trong khi HAGL còn loay hoay trước khung thành đối thủ, PVF lại thể hiện sự lạnh lùng đúng lúc. Phút cuối trận, đại diện đến từ Hưng Yên tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn thắng duy nhất, qua đó giành chiến thắng 1-0 và đoạt vé vào bán kết.

Ở các cặp đấu còn lại, U14 SLNA chơi chắc chắn để đánh bại U14 Eumseong của Hàn Quốc với tỷ số 2-0. Đại diện xứ Nghệ tiếp tục cho thấy sự ổn định với lối chơi giàu thể lực và kỷ luật.

Trong khi đó, U14 Hà Nội tạo nên màn trình diễn ấn tượng nhất vòng tứ kết khi thắng đậm U14 Jubilo Iwata của Nhật Bản tới 7-1. Đại diện thủ đô áp đảo hoàn toàn đối thủ nhờ khả năng tổ chức tấn công hiệu quả cùng chất lượng chuyên môn vượt trội.

Tấm vé bán kết cuối cùng thuộc về Học viện Bóng đá trẻ Malaysia sau chiến thắng 3-0 trước U14 Shenzhen của Trung Quốc.

Theo lịch thi đấu ngày 14/5, U14 Hà Nội sẽ gặp Học viện Bóng đá trẻ Malaysia ở trận bán kết đầu tiên. Cặp bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa U14 SLNA và U14 PVF.

Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 tiếp tục cho thấy sức hút lớn với sự góp mặt của nhiều học viện và CLB trẻ chất lượng đến từ Việt Nam và châu Á.