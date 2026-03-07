Thủ môn Trung Kiên bất lực trước CLB CA TP.HCM

Tối 7/3, HAGL nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước CLB Công an TP.HCM thuộc vòng 15 V.League 2025/26.

Trung Kiên không thể giúp HAGL có điểm trước đội khách.

Trên sân Pleiku, dù nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, đội bóng phố Núi vẫn phải trả giá vì sự bế tắc trong khâu dứt điểm. Trong khi đó, nỗ lực cản phá của thủ môn Trung Kiên cũng không thể giúp HAGL giữ sạch lưới.

Với lợi thế sân nhà, HAGL chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 5, Thanh Nhân tung cú sút nguy hiểm nhưng không thắng được thủ môn Patrik Lê Giang. Chỉ 2 phút sau, Batista tiếp tục thử vận may bằng pha dứt điểm trong vòng cấm, song người gác đền của đội khách vẫn đứng vững.

Sau quãng thời gian đầu chịu sức ép, CLB Công an TP.HCM dần lấy lại thế trận. Phút 23, Võ Minh Trọng tung cú sút xa đầu tiên nhưng bóng đi chệch khung thành. Hai phút sau, thủ môn Trung Kiên phải trổ tài cứu thua trước cú đánh đầu cận thành của Tiến Linh.

Những phút cuối hiệp một chứng kiến sức ép lớn hơn từ đội khách. Phút 38, Peter Makrillos dứt điểm chéo góc buộc Trung Kiên phải bay người cản phá. Tuy nhiên, hàng thủ HAGL cuối cùng cũng bị xuyên thủng ở phút 45. Từ đường căng ngang của Makrillos, Khoa Ngô băng xuống đệm bóng thành bàn.

Bước sang hiệp hai, HAGL phải dâng cao tìm bàn gỡ. Phút 56, đội chủ nhà cho rằng họ xứng đáng được hưởng phạt đền sau một tình huống va chạm trong vòng cấm, nhưng trọng tài Hoàng Ngọc Hà từ chối sau khi tham khảo VAR.

Trong phần còn lại của trận đấu, HAGL nỗ lực gia tăng sức ép nhưng thiếu sự sắc bén ở khâu dứt điểm. Chung cuộc, HAGL chấp nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà và giậm chân ở vị trí thứ 11 trên BXH V.League.