CLB Ninh Bình tiếp tục gây thất vọng

Tối 7/3, CLB Ninh Bình bị Đà Nẵng cầm hòa 1-1 trên sân nhà thuộc vòng 15 V.League 2025/26 .

Ninh Bình đánh rơi chiến thắng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Ninh Bình chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn thắng. Tuy nhiên, đội chủ nhà vấp phải lối chơi kỷ luật và pressing quyết liệt từ Đà Nẵng. Dù vậy, Ninh Bình vẫn dần tạo ra sức ép. Phút 10, Hoàng Đức tung cú vô lê trong vùng cấm nhưng hậu vệ đội khách kịp thời phá bóng ngay trước khung thành.

Thế bế tắc được khai thông ở phút 21. Từ pha lên bóng bên cánh phải, Tiến Anh thực hiện quả tạt chuẩn xác để Gustavo bật cao đánh đầu tung lưới Đà Nẵng, đưa Ninh Bình vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, đội khách đẩy cao đội hình tìm kiếm cơ hội. Ribamar có một số tình huống nguy hiểm trong vòng cấm nhưng thủ môn Đặng Văn Lâm liên tiếp cứu thua, giúp Ninh Bình bảo toàn lợi thế trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, Đà Nẵng gia tăng sức ép nhằm tìm bàn gỡ. Trong khi đó, Ninh Bình vẫn duy trì thế trận phản công sắc bén. Phút 58, Đức Chiến đánh đầu cận thành sau tình huống phạt góc, nhưng thủ môn Văn Toản xuất sắc cản phá, cứu thua cho đội khách.

Sức ép liên tục của Đà Nẵng cuối cùng cũng mang lại kết quả ở phút 70. Hàng thủ Ninh Bình mắc sai lầm trong khâu phòng ngự, tạo điều kiện để Ribamar dứt điểm gọn gàng, quân bình tỷ số 1-1.

Những phút cuối trận trở nên căng thẳng khi Ninh Bình dồn toàn lực tấn công. Phút 89, cú sút của Hoàng Đức đi chệch khung thành trong gang tấc. Đáng tiếc nhất là tình huống Imoh Fred Friday vượt qua cả thủ môn nhưng dứt điểm trúng cột dọc phút bù giờ.

Chung cuộc, hai đội chia điểm với tỷ số 1-1. Sau 15 trận, Ninh Bình tạm xếp thứ 2, kém CAHN 7 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận.