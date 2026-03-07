Sau những nỗ lực cứu vãn, MU vẫn không thể khai thác được tài năng của tiền vệ Jadon Sancho.

MU lãng phí 73 triệu bảng với Sancho.

Sancho từng được xem là một trong những tài năng tấn công sáng giá nhất bóng đá Anh khi còn thi đấu cho Dortmund. Tuy nhiên, kể từ khi cập bến sân Old Trafford năm 2021 với mức phí 73 triệu bảng, sự nghiệp của cầu thủ này lao dốc. Phong độ thiếu ổn định cùng những vấn đề về tâm lý và mâu thuẫn nội bộ khiến anh dần đánh mất vị trí trong đội hình.

Ở mùa giải hiện tại, Sancho khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn. Dù vậy, mức lương của anh vẫn thuộc nhóm cao tại MU, lên tới khoảng 200.000 bảng mỗi tuần. Theo thỏa thuận giữa hai CLB, Aston Villa chỉ trả khoảng 80% mức lương trong thời gian cầu thủ người Anh thi đấu tại đây.

Điều đáng nói là đóng góp của Sancho trên sân cỏ lại khá hạn chế. Sau 18 lần ra sân tại Premier League, cầu thủ 24 tuổi chưa ghi được bàn thắng nào và chỉ có vỏn vẹn 1 pha kiến tạo. Những con số khiêm tốn khiến Aston Villa nhiều khả năng sẽ không mua đứt Sancho sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc.

Sancho không thể vụt sáng thành ngôi sao. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh hợp đồng giữa Sancho và MU sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2026, đội bóng thành Manchester đứng trước bài toán khó. Họ khả năng cao chấp nhận mất anh theo dạng tự do, đồng nghĩa với việc khoản đầu tư 73 triệu bảng không thể thu hồi.

Vì thế, thương vụ Sancho bị xem là mình chứng điển hình cho những quyết định tuyển mộ thiếu hiệu quả của MU những năm gần đây. Từ bản hợp đồng từng được kỳ vọng trở thành ngôi sao tấn công hàng đầu, Sancho đối diện nguy cơ rời Old Trafford trong lặng lẽ.

