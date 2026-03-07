Bi kịch sau cái ôm của Valverde

Federico Valverde có hành động đặc biệt sau khi ghi bàn quyết định giúp Real Madrid thắng 2-1 trước Celta Vigo ở vòng 27 La Liga.

Rạng sáng 7/3, chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Celta Vigo được định đoạt ở những phút bù giờ. Ngay sau đó, khoảnh khắc khiến nhiều người chú ý là cái ôm đầy cảm xúc của Federico Valverde dành cho HLV thể lực Antonio Pintus.

Hình ảnh trên sân Balaidos ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến nhiều người tò mò về lý do phía sau.

Sau trận đấu, Pintus tự giải thích trên Instagram. Ông tiết lộ mẹ mình vừa qua đời và Valverde biết chuyện đó. Chính vì vậy, tiền vệ người Uruguay tìm đến ông ngay sau khi ghi bàn.

"Fede Valverde chạy tới ôm tôi sau bàn thắng vì mẹ tôi vừa qua đời. Fede, bạn là một con người cao quý và là một cầu thủ tuyệt vời", Pintus viết trên trang cá nhân.

Sau vòng 27, Real Madrid đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với 63 điểm, tạm thời kém Barcelona một điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Bàn thắng điên rồ ở phút 90+8 tại Champions League Rạng sáng 29/1, thủ môn Anatoliy Trubin khiến tất cả ngỡ ngàng khi ghi bàn ở phút 90+8 giúp Benfica hạ Real Madrid 4-2 thuộc lượt cuối vòng phân hạng Champions League 2025/26.