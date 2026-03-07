Valverde giúp Real Madrid thắng nghẹt thở Celta Vigo

Rạng sáng 7/3, Real chật vật đánh bại Celta Vigo 2-1 ở vòng 27 La Liga.

Valverde ghi bàn giúp Real có 3 điểm.

Đoàn quân của HLV Alvaro Arbeloa khởi đầu khá thuận lợi khi sớm có bàn mở tỷ số ở phút 11. Từ đường chuyền của Arda Guler, Aurélien Tchouameni tung cú sút từ sát vạch 16,5 m, đánh bại thủ môn đối phương.

Bàn thắng sớm tưởng như sẽ giúp Real Madrid chơi thăng hoa, nhưng diễn biến trên sân lại đi theo hướng khác. Pha lập công của Tchouameni cũng là cơ hội đáng kể nhất mà đội khách tạo ra trong suốt thời gian thi đấu chính thức.

Real Madrid sau đó tấn công thiếu hiệu quả và để đối thủ gỡ hòa từ một pha phối hợp khá đơn giản. Trent Alexander-Arnold phòng ngự thiếu quyết liệt, tạo điều kiện cho Williot Swedberg thoát xuống bên cánh trái. Cầu thủ này căng ngang thuận lợi để Borja Iglesias băng vào dứt điểm cận thành, đánh bại Thibaut Courtois.

Không chỉ mắc lỗi trong phòng ngự, Alexander-Arnold cũng không để lại dấu ấn trong tấn công. Hậu vệ người Anh có nhiều đường chuyền và quả tạt từ cánh phải nhưng thiếu độ chính xác.

Trên hàng công, Vinícius Junior – cái tên nhận nhiều kỳ vọng – cũng có một trận đấu khá mờ nhạt.

Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với tỷ số hòa, Real Madrid bất ngờ tìm được bàn quyết định. Ở phút bù giờ cuối cùng, Federico Valverde tung cú sút xa. Bóng chạm một cầu thủ chủ nhà đổi hướng trước khi bay vào lưới, mang về chiến thắng nghẹt thở cho đội khách.

Ba điểm quý giá giúp Real Madrid chấm dứt chuỗi trận không như ý, đồng thời tạm thu hẹp khoảng cách với Barcelona trong cuộc đua vô địch.

Vào lúc 3h rạng sáng ngày 8/3, Lamine Yamal cùng Barcelona sẽ làm khách trên sân của Athletic Bilbao tại xứ Basque. Kết quả trận đấu này có thể tiếp tục ảnh hưởng lớn tới cục diện cuộc đua La Liga.