'Nữ cầu thủ đẹp nhất thế giới' bức xúc

Nữ tiền đạo Ana Maria Markovic bất mãn khi dư luận chỉ tập trung vào sắc vóc thay vì sự nghiệp thi đấu của cô.

Markovic gây chú ý.

Trong một cuộc phỏng vấn, Markovic thừa nhận việc được ca ngợi về ngoại hình mang lại sự chú ý lớn, nhưng đồng thời cũng khiến cô gặp không ít khó khăn trong sự nghiệp.

"Tôi muốn mọi người nói về cách tôi chơi bóng, chứ không chỉ về gương mặt của mình. Nhiều người chỉ biết và ngưỡng mộ tôi vì ngoại hình, nhưng lại ít ai nhắc đến những gì tôi thể hiện trên sân", nữ cầu thủ người Croatia chia sẻ.

Markovic sinh năm 1999, nổi lên trên mạng xã hội từ vài năm trước khi những bức ảnh của cô lan truyền mạnh mẽ. Điều này giúp cô được cư dân mạng gắn với danh xưng "nữ tiền đạo đẹp nhất thế giới".

Với gương mặt sắc sảo cùng vóc dáng nổi bật không thua kém các siêu mẫu hay diễn viên, Markovic nhanh chóng thu hút lượng người theo dõi khổng lồ trên các nền tảng mạng xã hội. Trang Instagram của Markovic hiện có hơn 3 triệu người theo dõi, giúp cô trở thành một trong những cầu thủ nữ có sức ảnh hưởng lớn trên internet.

Tuy nhiên, phía sau sự nổi tiếng đó là mong muốn được nhìn nhận nghiêm túc với tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp. Markovic nhiều lần khẳng định cô luôn nỗ lực tập luyện và thi đấu để khẳng định năng lực, thay vì chỉ được nhắc đến vì vẻ ngoài.

Tháng 8/2025, CLB Brooklyn Women (Mỹ) thông báo ký hợp đồng với Markovic. Trước đó, nữ tiền đạo này chấm dứt hợp đồng với đội nữ Sporting Braga Women, nơi cô chỉ thi đấu vỏn vẹn 4 trận.

Highlights Newcastle 2-1 MU Rạng sáng 5/3, Newcastle dù chơi thiếu người vẫn bản lĩnh đánh bại Manchester United ở vòng 29 Premier League.